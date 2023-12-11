Голодюк: Результаты неудовлетворительные, тренерский штаб с себя ответственности не снимает

Главный тренер " Металлиста 1925 " Олег Голодюк прокомментировал поражение своей команды в матче против "Александрии" (0:3) и подвел итог первой части сезона.

- Нам банально не хватило сил. Из-за нашего плотного графика, нам было тяжело играть и в равных составах, а после удаления, уже доигрывали насколько хватало сил.

- Второй тайм очень отличался, да "Александрия" добавила?

- Нет, еще в пешем тайме даже было видно на разминке и еще на предматчевой тренировке, что ребята очень устали. В нашем чемпионате есть некоторые команды, которые играют одну игру на две недели, а мы три игры за девять дней. Вот и вся разница. Есть регламент, кто-то его выполняет, кто-то – нет, но это уже такое.

- Можно от вас краткий итог осенней части сезона?

- Были разные периоды, где были на подъеме, где, как сейчас, большой спад пошел. Наверное, то место, на которое мы сейчас опустились, мы не имеем права там находиться. Конечно, результат неудовлетворительный. Я с себя вины не снимаю, где виноват тренерский штаб.

- Могли бы выделить два матча, один лучший со знаком плюс и худший?

- У нас было много матчей, где игра команде давалась, но по тем или иным причинам, не было результата. Относительно провальных это против "Кривбасса", они нас переиграли закономерно, провалили игру с "Оболонью" и матч сегодня. Это те три матча, которые мы провалили. Во всех остальных, даже если мы проигрывали, по игре, мы точно не заслуживали поражения. Это уже история, а результат – на табло. Как итог, то место, где мы сейчас, отражает нашу работу.

– Какие планы на межсезонье?

– Это нужно спросить у руководства клуба, какие у них дальнейшие планы. Тренерский штаб с себя ответственности не снимает, результаты неудовлетворительные.