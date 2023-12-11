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Буяльский - о матче с Оболонью: Чем ниже уровень команды, тем больше фолов
Динамо обыграло Оболонь со счетом 2:0
fcdynamo.com
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский подвел итог
"Чем ниже уровень команды, тем больше фолов. Соперник навязывал нам борьбу, потому что ему не получалось играть в футбол так, как хотелось. Мы изучили их и воспользовались свободными зонами. Я ничего не кричал игрокам "Оболони". Может, так показалось со стороны. Это футбол.
Первое удаление? Если команда играет в меньшинстве, нам, конечно, не всегда легче, но сегодня мы воспользовались этим и забили два мяча.
Первая половина сезона? Нужно посмотреть на турнирную таблицу, не брать во внимание несыгранные матчи, а выходить на каждую игру, как на финал. Тогда все будет хорошо", – рассказал Буяльский.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 14 матчей.
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