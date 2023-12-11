  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буяльский - о матче с Оболонью: Чем ниже уровень команды, тем больше фолов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский - о матче с Оболонью: Чем ниже уровень команды, тем больше фолов

Премьер-лига
Обновлено

Динамо обыграло Оболонь со счетом 2:0

Буяльский - о матче с Оболонью: Чем ниже уровень команды, тем больше фолов

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский подвел итог матча 17-го тура УПЛ "Оболонью" (2:0).

"Чем ниже уровень команды, тем больше фолов. Соперник навязывал нам борьбу, потому что ему не получалось играть в футбол так, как хотелось. Мы изучили их и воспользовались свободными зонами. Я ничего не кричал игрокам "Оболони". Может, так показалось со стороны. Это футбол.

Первое удаление? Если команда играет в меньшинстве, нам, конечно, не всегда легче, но сегодня мы воспользовались этим и забили два мяча.

Первая половина сезона? Нужно посмотреть на турнирную таблицу, не брать во внимание несыгранные матчи, а выходить на каждую игру, как на финал. Тогда все будет хорошо", – рассказал Буяльский.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 14 матчей.

По теме
yellow-arrow
Мастер-класс Жироны и щепотка резонанса от Монзуль. Обзор ключевых матчей уик-энда
yellow-arrow
Надеин: Нам не нужно, чтобы наказали арбитров, и мы были удовлетворены - нам нужно изменить систему
yellow-arrow
Хачериди вернулся в Динамо, - СМИ
Виталий Буяльский Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости