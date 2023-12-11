Буяльский - о матче с Оболонью: Чем ниже уровень команды, тем больше фолов

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский подвел итог матча 17-го тура УПЛ "Оболонью" (2:0).

"Чем ниже уровень команды, тем больше фолов. Соперник навязывал нам борьбу, потому что ему не получалось играть в футбол так, как хотелось. Мы изучили их и воспользовались свободными зонами. Я ничего не кричал игрокам "Оболони". Может, так показалось со стороны. Это футбол.

Первое удаление? Если команда играет в меньшинстве, нам, конечно, не всегда легче, но сегодня мы воспользовались этим и забили два мяча.

Первая половина сезона? Нужно посмотреть на турнирную таблицу, не брать во внимание несыгранные матчи, а выходить на каждую игру, как на финал. Тогда все будет хорошо", – рассказал Буяльский.