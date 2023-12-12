Вместе с Хачериди. Еще один экс-игрок Динамо будет работать в отделе селекции клуба

Бывший нападающий "Динамо" Артем Кравец будет работать в скаутском отделе столичного клуба. Об этом утверждает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Также источник подтвердил инсайд о том, что в этом отделе трудоустроится еще один экс-игрок "бело-синих" Евгений Хачериди.

"Не знаю, как это повлияет на часть работы Артема Кравца в академии "Динамо", но, по моей информации, он также станет частью скаутингового отдела клуба. В этом отделе должен появиться еще один экс-игрок "Динамо". Он уже якобы официально принят на работу. Он пришел со своей программой, с идеями, был положительно принят. И это Евгений Хачериди", - заявил Спиваковский.

Как известно, этим летом Артем Кравец стал советником президента "Динамо" по вопросам детско-юношеского футбола.