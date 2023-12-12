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Лавриненко - о своем увольнении: Неожиданная ситуация - еще два дня назад я планировал с президентом Вереса сборы
Специалист узнал о своем увольнении находясь в Кропивницком
Фото: ФК Інгулець
Украинский специалист Сергей Лавриненко прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера "
- Надо это все переварить, как говорится, но еще два дня назад, после игры с "Шахтером", я планировал с президентом сборы. Действительно, для меня это немного неожиданная ситуация.
Я пока что никаких разрывов контрактов не подписывал, и, насколько я понимаю, это больше эмоциональное решение, потому что вряд ли в моем контракте есть пункт об одностороннем расторжении.
- С вами еще никто не обсуждал это решение?
- На протяжении всего сезона были намеки на это. Даже после первого тура уже были разговоры о том, что им что-то не нравилось - то игра, то еще что-то. Такие намеки были на протяжении всего сезона, создавалась такая атмосфера нехорошая…
Но я справлялся с этой атмосферой и надеялся, что к концу года мы все выровняли. Если бы мы провели хорошую селекцию, какой она должна была быть, то, скорее всего, был бы другой результат. А так - мы не проводили селекцию, а латали дыры. Считаю, от этого и такой результат.
Можно уволить всех тренеров, но если не будет инструмента (а инструмент для нас - это футболисты), то невозможно достичь успеха. Тем более, что сейчас конкуренция среди клубов намного возросла.
- Каковы будут ваши дальнейшие шаги? Будете ли настаивать на выплате денег за разрыв контракта?
- Какие-то разговоры нужно вести, но если я сейчас нахожусь в Кропивницком, а наблюдательный совет был в Ровно, где у меня остались все вещи, я готовился к собранию. Я не забирал оттуда ничего - все чемоданы остались в Ровно.
Конечно, нужно будет ехать и решать вопросы в юридической плоскости - как расторгнуть контракт, как получить трудовую книгу. Там же не может одновременно числиться и я, и новый тренер. Конечно, надо ехать и разговаривать. Думаю, что это разговор ближайших дней - завтра-послезавтра, не знаю, но нужно это сделать.
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