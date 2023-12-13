Три представителя УПЛ попали в рейтинг самых быстрых игроков мира от CIES

CIES Football Observatory представил интересный рейтинг 40 футбольных лиг по скорости игроков.

Игроки были распределены по двум категориям: те кто показывают наибольшую среднюю скорость на протяжении всего матча, а также те, кто развивают наибольшую скорость на коротких отрезках, рывках.

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Причем, во второй категории игроков разделили на две группы – в атакующей фазе игры и оборонительной.

При этом CIES не дает скорость игрока, а указывает, что у "спринтеров" она должна составлять не менее 25 км/ч для отрезка времени не менее 0,7 секунды.

Вошли в рейтинг и три игрока УПЛ . Среди "марафонцев" УПЛ представляет полузащитник "Александрии" Кирилл Сигеев.

А вот среди "спринтеров" – в атаке выделили форварда "Оболони" Игоря Краснопира, а в фазе обороны – защитника "Динамо" Александра Тымчика.