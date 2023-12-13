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Три представителя УПЛ попали в рейтинг самых быстрых игроков мира от CIES
Статистики высчитали различные скоростные показатели
fcdynamo.kiev.ua
CIES Football Observatory представил интересный рейтинг 40 футбольных лиг по скорости игроков.
Игроки были распределены по двум категориям: те кто показывают наибольшую среднюю скорость на протяжении всего матча, а также те, кто развивают наибольшую скорость на коротких отрезках, рывках.
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Причем, во второй категории игроков разделили на две группы – в атакующей фазе игры и оборонительной.
При этом CIES не дает скорость игрока, а указывает, что у "спринтеров" она должна составлять не менее 25 км/ч для отрезка времени не менее 0,7 секунды.
Вошли в рейтинг и три игрока
А вот среди "спринтеров" – в атаке выделили форварда "Оболони" Игоря Краснопира, а в фазе обороны – защитника "Динамо" Александра Тымчика.
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