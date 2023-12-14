Гуцуляк: Вообще не знаю, откуда появилась информация о переговорах с Динамо

Хавбек " Днепра-1 " Алексей Гуцуляк прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны "Динамо".

- Была информация об интересе к тебе со стороны "Динамо". Назывались цифры, твои финансовые аппетиты – 40-50 тысяч евро в месяц.

- Я вообще не знаю откуда эта информация появилась, если честно. И я не подтверждаю эту информацию, потому что я бы не вел переговоры за спиной у "Днепра-1" и полностью уважаю свой клуб.

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- Правда ли, что в твоем контракте с "Днепром-1" есть опция продления контракта со стороны клуба в одностороннем порядке?

- Да, такая опция есть у клуба. Я думаю, они им воспользуются. Поэтому можно сказать, что контракт не полгода, а полтора.

- Геннадий Буткевич, президент "Полесья", сказал, что ему нравится именно твоя игра, но стоять в очереди он не будет. Какое у тебя отношение к такому проекту, как "Полесье"?