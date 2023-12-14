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Гуцуляк: Вообще не знаю, откуда появилась информация о переговорах с Динамо
Хавбек Днепра-1 высказался о своем положении в днепровском клубе
СК "Дніпро 1" / Автор невідомий
Хавбек "
- Была информация об интересе к тебе со стороны "Динамо". Назывались цифры, твои финансовые аппетиты – 40-50 тысяч евро в месяц.
- Я вообще не знаю откуда эта информация появилась, если честно. И я не подтверждаю эту информацию, потому что я бы не вел переговоры за спиной у "Днепра-1" и полностью уважаю свой клуб.
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- Правда ли, что в твоем контракте с "Днепром-1" есть опция продления контракта со стороны клуба в одностороннем порядке?
- Да, такая опция есть у клуба. Я думаю, они им воспользуются. Поэтому можно сказать, что контракт не полгода, а полтора.
- Геннадий Буткевич, президент "Полесья", сказал, что ему нравится именно твоя игра, но стоять в очереди он не будет. Какое у тебя отношение к такому проекту, как "Полесье"?
- Если честно, у меня очень большое уважение к этому клубу и президенту, потому что если посмотреть на то, как они развиваются: не просто так выиграть Первую лигу и в УПЛ задержаться на высоких местах. Примечательно, что большой вклад вносит и президент, и команда и все двигаются в одном направлении. Потому я этот клуб уважаю. Мне приятно, что от них есть какой-то интерес ко мне.
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