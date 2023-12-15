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ПФЛ поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ: клубы выставили одно условие

Премьер-лига
Обновлено

Шевченко - единственный претендент на должность президента

ПФЛ поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ: клубы выставили одно условие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ПФЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ. Эту информацию сообщил глава ПФЛ Александр Каденко для Tribuna.com.

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Более того, по данным журналиста Игоря Бурбаса, представители Первой и Второй лиг настаивают на личной встрече со своим кандидатом. Клубы низших дивизионов еще до самих выборов стремятся к ответам на беспокоящие вопросы.

ПФЛ - постоянный коллективный член Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что единственным кандидатом на выборы на должность нового президента УАФ, которые пройдут 25 января, является Андрей Шевченко.

Читайте такжеКостюченко был резервным кандидатом на пост президента УАФ со стороны Офиса президента

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Андрей Шевченко ПФЛ УАФ
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Источник:
Tibuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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наварін (Київ)
15.12.2023 в 16:24
Святий Боже! Коли вже Ти добавиш нам розуму.
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1
0
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Комментарии 1
наварін (Київ)
15.12.2023 в 16:24
Святий Боже! Коли вже Ти добавиш нам розуму.
Ответить
1
0

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