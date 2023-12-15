ПФЛ поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ: клубы выставили одно условие

ПФЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ. Эту информацию сообщил глава ПФЛ Александр Каденко для Tribuna.com.

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Более того, по данным журналиста Игоря Бурбаса, представители Первой и Второй лиг настаивают на личной встрече со своим кандидатом. Клубы низших дивизионов еще до самих выборов стремятся к ответам на беспокоящие вопросы.

ПФЛ - постоянный коллективный член Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что единственным кандидатом на выборы на должность нового президента УАФ, которые пройдут 25 января, является Андрей Шевченко.