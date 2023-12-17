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Слухи не подтвердились. Полесью неинтересный трансфер Шепелева
Полузащитник остается в киевском клубе
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В начале этой недели в СМИ фигурировала информация о заинтересованности "Полесья" полузащитником "Динамо" Владимиром Шепелевым. Однако ТаТоТаке опровергает эти слухи.
Источники портала не подтверждают данную информацию. Житомирянам неинтересен переход Шепелева.
Наибольшая вероятность того, что Владимир продолжит карьеру в “Динамо” и отправится с киевлянами на зимний тренировочный сбор.
В текущем сезоне на счету Шепелева 11 матчей. Отметим, в частности, что в первых двух поединках Александра Шовковского во главе "Динамо" Владимир выходил в стартовом составе, в следующих двух не попадал в заявку.
Контракт 26-летнего полузащитника с “бело-синими” рассчитан до конца текущего сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.
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