  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Слухи не подтвердились. Полесью неинтересный трансфер Шепелева
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слухи не подтвердились. Полесью неинтересный трансфер Шепелева

Премьер-лига

Полузащитник остается в киевском клубе

Слухи не подтвердились. Полесью неинтересный трансфер Шепелева

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В начале этой недели в СМИ фигурировала информация о заинтересованности "Полесья" полузащитником "Динамо" Владимиром Шепелевым. Однако ТаТоТаке опровергает эти слухи.

Источники портала не подтверждают данную информацию. Житомирянам неинтересен переход Шепелева.

Наибольшая вероятность того, что Владимир продолжит карьеру в “Динамо” и отправится с киевлянами на зимний тренировочный сбор.

В текущем сезоне на счету Шепелева 11 матчей. Отметим, в частности, что в первых двух поединках Александра Шовковского во главе "Динамо" Владимир выходил в стартовом составе, в следующих двух не попадал в заявку.

Контракт 26-летнего полузащитника с “бело-синими” рассчитан до конца текущего сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Судаков: Последние полтора года, которые мы играем в чемпионате – самые сложные в нашей карьере
yellow-arrow
Не Динамо и Шахтер. Статистический портал определил команду с лучшей обороной в УПЛ
yellow-arrow
Бомбардир Ванат, профессор Пихаленок и ураган Дибанго. Символическая сборная первой части УПЛ сезона 2023/24
Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Владимир Шепелев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости