Слухи не подтвердились. Полесью неинтересный трансфер Шепелева

В начале этой недели в СМИ фигурировала информация о заинтересованности "Полесья" полузащитником "Динамо" Владимиром Шепелевым. Однако ТаТоТаке опровергает эти слухи.

Источники портала не подтверждают данную информацию. Житомирянам неинтересен переход Шепелева.

Наибольшая вероятность того, что Владимир продолжит карьеру в “Динамо” и отправится с киевлянами на зимний тренировочный сбор.

В текущем сезоне на счету Шепелева 11 матчей. Отметим, в частности, что в первых двух поединках Александра Шовковского во главе "Динамо" Владимир выходил в стартовом составе, в следующих двух не попадал в заявку.

Контракт 26-летнего полузащитника с “бело-синими” рассчитан до конца текущего сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.