Цыганык: Точно знаю, что зарубежный клуб готовит предложение по Пихаленку

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе неназванного зарубежного клуба к лидеру "Днепра-1" Александру Пихаленку .

Я знаю точно, что зарубежный клуб готовит предложение по Пихаленку. У Пихаленка прописана клаусула в контракте, и она вполне приемлемая для зарубежных клубов. Как я понимаю, будут начинаться переговоры, и насколько я знаю, лидерам команды было обещано, что предложения из-за рубежа будут рассматриваться. Если предложение будет достойное, будет устраивать и клуб и игрока, они будут рассматриваться.

Это касается Пихаленка, Гуцуляка, Рубчинского, Сватка, то есть тех игроков, которые зимой могут уехать играть за рубеж.

Но при этом критическая позиция клуба, что продавать лидеров только за рубеж, чтобы не усиливать конкурентов в УПЛ.

Точно знаю, что один зарубежный клуб, который просили пока не называть, готовит предложение Пихаленку и "Днепру-1".

Есть также некоторый интерес до Гуцуляка, но не такой конкретный, как по Пихаленку, - сказал Цыганык.