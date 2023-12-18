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Цыганык: Точно знаю, что зарубежный клуб готовит предложение по Пихаленку

Премьер-лига
Обновлено

Если всех все устроит, Днепр-1 может отпустить своего лидера

Цыганык: Точно знаю, что зарубежный клуб готовит предложение по Пихаленку

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе неназванного зарубежного клуба к лидеру "Днепра-1" Александру Пихаленку.

Я знаю точно, что зарубежный клуб готовит предложение по Пихаленку. У Пихаленка прописана клаусула в контракте, и она вполне приемлемая для зарубежных клубов. Как я понимаю, будут начинаться переговоры, и насколько я знаю, лидерам команды было обещано, что предложения из-за рубежа будут рассматриваться. Если предложение будет достойное, будет устраивать и клуб и игрока, они будут рассматриваться.

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Это касается Пихаленка, Гуцуляка, Рубчинского, Сватка, то есть тех игроков, которые зимой могут уехать играть за рубеж.
Но при этом критическая позиция клуба, что продавать лидеров только за рубеж, чтобы не усиливать конкурентов в УПЛ.

Точно знаю, что один зарубежный клуб, который просили пока не называть, готовит предложение Пихаленку и "Днепру-1".

Есть также некоторый интерес до Гуцуляка, но не такой конкретный, как по Пихаленку, - сказал Цыганык.

Напомним, что в этом сезоне хавбек сыграл за "Днепр-1" 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Игорь Цыганык Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.12.2023 в 19:53
Безумовно, Піхальонку варто піти у чемпіонати ТОП-4 (Францію не враховую, бо там чемпіонат без конкуренції і тому слабшає), звісно на топ-команди йому не слід розраховувати, але на середнячків - цілком можливо. Йому треба розвиватися, а не киснути в корумпованому олігархічному чемпіонаті УПЛ, це дасть йому імпульс для власного розвитку і буде добре для збірної України, яку, до речі теж треба рятувати від тиску Ахметова, для якого збірна є вітриною для його дутого товару - гравців Шахтаря.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.12.2023 в 19:53
Безумовно, Піхальонку варто піти у чемпіонати ТОП-4 (Францію не враховую, бо там чемпіонат без конкуренції і тому слабшає), звісно на топ-команди йому не слід розраховувати, але на середнячків - цілком можливо. Йому треба розвиватися, а не киснути в корумпованому олігархічному чемпіонаті УПЛ, це дасть йому імпульс для власного розвитку і буде добре для збірної України, яку, до речі теж треба рятувати від тиску Ахметова, для якого збірна є вітриною для його дутого товару - гравців Шахтаря.
Ответить
1
0

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