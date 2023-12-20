Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Днепра-1: О бане беспокоиться не стоит. Йовичевич? Он бросил нас, пусть теперь судится
В Днепре-1 утверждают, что вопрос с трансфером баном будет решен быстро
shakhtar.com
Коммерческий директор
"Там ничего серьезного. Мы уже снимаем этот бан. Он уже давно наложен – полгода назад первый, через несколько месяцев второй, потом третий. Нам же с августа никого не надо было заявлять, поэтому мы эти баны собрали, а теперь одним махом закроем. Это вообще не вопрос, поэтому беспокоиться не стоит. Проблема решается за три дня. До нового года мы все закроем и отправим в УЕФА платежные ведомости".
"Кто имеет финансовые претензии? Легионеры, которые играли за нас в прошлом сезоне. Каждый имеет какие-то месяцы [задолженности]. Йовичевич от нас некрасиво ушел, бросил нас и перешел в Шахтер, так что, ему сразу надо было деньги платить? Пусть теперь судится".
"Что касается переходов, то громких трансферов ждать точно не стоит", – сказал Фридман.
Популярное сейчас
- Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
- ВСУ уничтожили 107 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Подвиг Мудрика в Кубке лиги, травма Цыганкова, позор Наполи. Главные новости за 19 декабря
- СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Комментарии 5