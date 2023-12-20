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Директор Днепра-1: О бане беспокоиться не стоит. Йовичевич? Он бросил нас, пусть теперь судится

Премьер-лига

В Днепре-1 утверждают, что вопрос с трансфером баном будет решен быстро

Директор Днепра-1: О бане беспокоиться не стоит. Йовичевич? Он бросил нас, пусть теперь судится

shakhtar.com

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил, что клуб получил трансферный бан, однако заверил, что этот вопрос будет решен быстро.

"Там ничего серьезного. Мы уже снимаем этот бан. Он уже давно наложен – полгода назад первый, через несколько месяцев второй, потом третий. Нам же с августа никого не надо было заявлять, поэтому мы эти баны собрали, а теперь одним махом закроем. Это вообще не вопрос, поэтому беспокоиться не стоит. Проблема решается за три дня. До нового года мы все закроем и отправим в УЕФА платежные ведомости".

"Кто имеет финансовые претензии? Легионеры, которые играли за нас в прошлом сезоне. Каждый имеет какие-то месяцы [задолженности]. Йовичевич от нас некрасиво ушел, бросил нас и перешел в Шахтер, так что, ему сразу надо было деньги платить? Пусть теперь судится".

"Что касается переходов, то громких трансферов ждать точно не стоит", – сказал Фридман.

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Игор Йовичевич СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Петруха
20.12.2023 в 16:03
Иорь Мужеложецевович!
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Комментарии 5
Петруха
20.12.2023 в 16:03
Иорь Мужеложецевович!
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
20.12.2023 в 15:48
Вибачаюсь - українці.
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
20.12.2023 в 15:47
Бляхер, Фрідман... Справжні україці керують "Дніпром-1".
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0
0
aleks68
20.12.2023 в 15:07
куда вы ....денетесь.отдадите всем всё до копейки.или организуете фейк-2?
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1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.12.2023 в 14:43
класично, в кращих традиціях бені
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2
0

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