Директор Днепра-1: О бане беспокоиться не стоит. Йовичевич? Он бросил нас, пусть теперь судится

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил, что клуб получил трансферный бан , однако заверил, что этот вопрос будет решен быстро.

"Там ничего серьезного. Мы уже снимаем этот бан. Он уже давно наложен – полгода назад первый, через несколько месяцев второй, потом третий. Нам же с августа никого не надо было заявлять, поэтому мы эти баны собрали, а теперь одним махом закроем. Это вообще не вопрос, поэтому беспокоиться не стоит. Проблема решается за три дня. До нового года мы все закроем и отправим в УЕФА платежные ведомости".

"Кто имеет финансовые претензии? Легионеры, которые играли за нас в прошлом сезоне. Каждый имеет какие-то месяцы [задолженности]. Йовичевич от нас некрасиво ушел, бросил нас и перешел в Шахтер, так что, ему сразу надо было деньги платить? Пусть теперь судится".

"Что касается переходов, то громких трансферов ждать точно не стоит", – сказал Фридман.