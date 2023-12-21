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Вирт: Конечно, мне было бы интересно поработать в Ворскле
Но у Ворсклы много кандидатов
Фото: НК Верес
Украинский специалист Юрий Вирт отреагировал на информацию о том, что он может заменить Виктора Скрипника на посту главного тренера "Ворсклы".
"Я знаю, что в "Ворскле" очень много кандидатов. Пока что со мной никто не контактировал, но, конечно, мне было бы интересно поработать в полтавском клубе", – сказал Вирт.
Последним местом работы Вирта был ровенский "Верес", который он покинул в июне 2023 года.
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Также специалист работал в "Рухе", "Стали" и донецком "Металлурге".
Сейчас "Ворскла" идет на седьмом месте турнирной таблицы, имея 23 очка в 17-ти матчах УПЛ.
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