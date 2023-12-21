Вирт: Конечно, мне было бы интересно поработать в Ворскле

Украинский специалист Юрий Вирт отреагировал на информацию о том, что он может заменить Виктора Скрипника на посту главного тренера "Ворсклы".

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"Я знаю, что в "Ворскле" очень много кандидатов. Пока что со мной никто не контактировал, но, конечно, мне было бы интересно поработать в полтавском клубе", – сказал Вирт.

Последним местом работы Вирта был ровенский "Верес", который он покинул в июне 2023 года.

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Также специалист работал в "Рухе", "Стали" и донецком "Металлурге".

Сейчас "Ворскла" идет на седьмом месте турнирной таблицы, имея 23 очка в 17-ти матчах УПЛ.