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Металлист 1925 до назначения Скрипника рассматривал вариант с двумя испанскими тренерами из структуры сборных Украины

Премьер-лига
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Речь идет о Висенте Гомесе и Унаи Мельгосе

Металлист 1925 до назначения Скрипника рассматривал вариант с двумя испанскими тренерами из структуры сборных Украины

Getty Images

Новина українською

Виктор Скрипник был не единственной кандидатурой "Металлиста 1925" на пост главного тренера команда.

Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.

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Ранее клуб вел переговоры с двумя испанцами, который сейчас работают в структуре сборных Украины. Это помощник Сергея Реброва – Висенте Гомес и наставник молодежки Унаи Мельгоса.

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Впрочем, по данным источника, испанцы не были готовы покидать свои нынешние должности.

Также Бурбас пишет о том, что приглашение же Скрипника – первый шаг к реализации амбиций нового инвестора. На тренерский штаб дополнительно выделено около четверти годового бюджета, который теперь в районе 4 млн долларов. При этом, со следующего сезона вливания планируют увеличивать.

Уже с лета "Металлист 1925" планирует существенно усиливаться с прицелом на еврокубки.

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Виктор Скрипник Висенте Гомес Унаи Мельгоса Металлист 1925 (Харьков) Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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