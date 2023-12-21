Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 до назначения Скрипника рассматривал вариант с двумя испанскими тренерами из структуры сборных Украины
Речь идет о Висенте Гомесе и Унаи Мельгосе
Getty Images
Виктор Скрипник был не единственной кандидатурой "
Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее клуб вел переговоры с двумя испанцами, который сейчас работают в структуре сборных Украины. Это помощник Сергея Реброва – Висенте Гомес и наставник молодежки Унаи Мельгоса.
Впрочем, по данным источника, испанцы не были готовы покидать свои нынешние должности.
Также Бурбас пишет о том, что приглашение же Скрипника – первый шаг к реализации амбиций нового инвестора. На тренерский штаб дополнительно выделено около четверти годового бюджета, который теперь в районе 4 млн долларов. При этом, со следующего сезона вливания планируют увеличивать.
Уже с лета "Металлист 1925" планирует существенно усиливаться с прицелом на еврокубки.
Популярное сейчас
- Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
- Стали известны сроки запуска Европейской Суперлиги
- Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
- Судаков, Пихаленок и другие: семь игроков УПЛ, которым нужно уйти в это межсезонье
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО