Металлист 1925 до назначения Скрипника рассматривал вариант с двумя испанскими тренерами из структуры сборных Украины

Виктор Скрипник был не единственной кандидатурой " Металлиста 1925 " на пост главного тренера команда.

Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.

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Ранее клуб вел переговоры с двумя испанцами, который сейчас работают в структуре сборных Украины. Это помощник Сергея Реброва – Висенте Гомес и наставник молодежки Унаи Мельгоса.

Впрочем, по данным источника, испанцы не были готовы покидать свои нынешние должности.

Также Бурбас пишет о том, что приглашение же Скрипника – первый шаг к реализации амбиций нового инвестора. На тренерский штаб дополнительно выделено около четверти годового бюджета, который теперь в районе 4 млн долларов. При этом, со следующего сезона вливания планируют увеличивать.

Уже с лета "Металлист 1925" планирует существенно усиливаться с прицелом на еврокубки.