Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь интересуется двумя форвардами - СМИ
"Пивовары" хотят усилить игру в атаке
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" намерена усилить группу атаки. Как сообщает Telegram-канал ТаТоТаке, в шорт-листе киевского клуба фигурируют двое игроков с опытом выступлений в УПЛ.
Это 24-летний нападающий ЛНЗ Назарий Ныч и 28-летний экс-форвард "Миная" Олег Вишневский. В активе Ныча 4 матча в сезоне за черкасский клуб. Вишневский отыграл 12 поединков за закарпатцев.
Контракт Назария в Черкассах истекает через полгода. Вишневский недавно покинул "Минай" и теперь является свободным агентом.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" находится на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.
Популярное сейчас
- Похищение Кубка мира, триумф женщин и вратарь в тумане: пять историй о Рождестве и футболе
- Довбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады
- Минус почти два десятка танков, минус артиллерия, минус живая сила. Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной
- Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО