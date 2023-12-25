Оболонь интересуется двумя форвардами - СМИ

"Оболонь" намерена усилить группу атаки. Как сообщает Telegram-канал ТаТоТаке, в шорт-листе киевского клуба фигурируют двое игроков с опытом выступлений в УПЛ.

Это 24-летний нападающий ЛНЗ Назарий Ныч и 28-летний экс-форвард "Миная" Олег Вишневский. В активе Ныча 4 матча в сезоне за черкасский клуб. Вишневский отыграл 12 поединков за закарпатцев.

Контракт Назария в Черкассах истекает через полгода. Вишневский недавно покинул "Минай" и теперь является свободным агентом.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" находится на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.