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Оболонь интересуется двумя форвардами - СМИ

Премьер-лига

"Пивовары" хотят усилить игру в атаке

Оболонь интересуется двумя форвардами - СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Оболонь" намерена усилить группу атаки. Как сообщает Telegram-канал ТаТоТаке, в шорт-листе киевского клуба фигурируют двое игроков с опытом выступлений в УПЛ.

Это 24-летний нападающий ЛНЗ Назарий Ныч и 28-летний экс-форвард "Миная" Олег Вишневский. В активе Ныча 4 матча в сезоне за черкасский клуб. Вишневский отыграл 12 поединков за закарпатцев.

Контракт Назария в Черкассах истекает через полгода. Вишневский недавно покинул "Минай" и теперь является свободным агентом.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" находится на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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