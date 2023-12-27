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Скрипник хочет подписать в Металлист 1925 обидчика Ворсклы из Дилы

Премьер-лига

Форвард может вернуться в Украину

Скрипник хочет подписать в Металлист 1925 обидчика Ворсклы из Дилы

Фото: ФК Діла

Новина українською

"Металлист 1925" проявляет интерес к форварду грузинской "Дилы" Николаю Ковталюку, сообщает Sport Arena.

Отмечается, что это связано с недавним назначением на пост главного тренера харьковчан Виктора Скрипника. В первой половине сезона 54-летний специалист работал с "Ворсклоы" и с ней вылетал от "Дилы" в квалификации Лиги конференций (2:1, 1:3). Ковталюк забивал в обоих этих поединках.

Ранее сообщалось, что Ковталюк может перейти в "Ворсклу" зимой, по окончании своего контракта с грузинским клубом.

Еще один украинский легионер "Дилы", голкипер Евгений Кучеренко, в ближайшее время также может оказаться в УПЛ. На него, в числе прочих, претендуют ЛНЗ и та же "Ворскла".

28-летний Ковталюк выступает за "Дилу" (с перерывами) уже шесть лет. В ее составе он становился лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Грузии. В 2021 году им интересовалась "Заря".

В сезоне 2023 украинский форвард за "Дилу" забил 13 голов в 35 матчах. Три мяча на его счету в квалификации еврокубка.

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Николай Ковталюк Дила (Гори) Металлист 1925 (Харьков) Евгений Кучеренко
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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