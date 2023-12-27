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Динамо назвало 10 претендентов на звание лучшего игрока года
В киевском клубе подводят итоги 2023 года
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Стартовало голосование за лучшего футболиста "Динамо" 2023 года.
В список номинантов вошли 10 игроков, среди которых: Назар Волошин, Александр Караваев, Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Владислав Ванат, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Денис Попов.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.
Напомним, что по итогам 2022 года лучшим игроком "бело-синих" был признан полузащитник Виталий Буяльский.
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