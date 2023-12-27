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Динамо назвало 10 претендентов на звание лучшего игрока года

Премьер-лига

В киевском клубе подводят итоги 2023 года

Динамо назвало 10 претендентов на звание лучшего игрока года

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Стартовало голосование за лучшего футболиста "Динамо" 2023 года.

В список номинантов вошли 10 игроков, среди которых: Назар Волошин, Александр Караваев, Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Владислав Ванат, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Денис Попов.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.

Напомним, что по итогам 2022 года лучшим игроком "бело-синих" был признан полузащитник Виталий Буяльский.

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Андрей Ярмоленко Александр Караваев Виталий Буяльский Георгий Бущан Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Владислав Дубинчак Денис Попов Назар Волошин Владимир Бражко Владислав Ванат
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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