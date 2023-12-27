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Вишняк: Тотовицкий? Готов ли он к тому, что надо много работать, чтобы вернуться в футбол?

Премьер-лига
Обновлено

Андрей так и не заиграл в Колосе

Вишняк: Тотовицкий? Готов ли он к тому, что надо много работать, чтобы вернуться в футбол?

koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о летнем подписании на правах аренды из "Шахтера" Андрея Тотовицкого.

"Это странный трансфер. Я считаю, что Андрей квалифицированный игрок, который может усилить игру команды.

Но хочет ли он этого? Насколько я его понимаю, то мне кажется, что он еще хочет поиграть в футбол. Готов ли он к тому, что надо много работать, чтобы вернуться в футбол? Хватит ли у него характера, чтобы вернуться? Веры в то, что его лучшие игры впереди, а не позади?

Многие игроки, которые квалифицированные, которые уже поиграли в футбол, думают: "Что мне эти еврокубки с "Колосом"? Почему я должен за них выкладываться, тратить свое здоровье?". Поэтому большой вопрос, готовы ли такие игроки выкладываться так же, как раньше", - сказал Вишняк.

Напомним, что за полгода Тотовицкий принял участие только в четырех матчах УПЛ и провел на поле лишь 138 минут.

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Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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