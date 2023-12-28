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Динамо может досрочно вернуть форварда из Зари

Премьер-лига

Киевский клуб хочет дать шанс молодому игроку

Динамо может досрочно вернуть форварда из Зари

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий "Зари" Игорь Горбач может вернуться в киевское "Динамо". Об этом сообщает Zaryalg.com со ссылкой на источники, приближенные к двум клубам.

Горбач в августе 2023 года был отправлен в аренду в луганский клуб. В составе луганчан он должен был провести один год. Арендное соглашение истекает в конце сезона 2023/24.

В текущей кампании 19-летний Горбач провел 18 матчей за "Зарю" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Горбач
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Источник:
Zaryalg.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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