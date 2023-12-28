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"Один из лидеров Шахтера". Судаков признался, кого выбрал лучшим игроком УПЛ
Хавбек составил свой топ-3 футболистов
Фото: ФК Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков раскрыл свой топ-3 лучших игроков 2023 года в УПЛ.
"На первое место я поставил Александра Зубкова, который является одним из лидеров современного "Шахтера". Второй - Артем Довбик. Он хоть и выступал в нашем чемпионате лишь до лета, но этого ему хватило, чтобы снова претендовать на победу в референдуме.
Третьим, на мой взгляд, был еще один мой одноклубник - Артем Бондаренко, с которым всегда приятно выходить на футбольное поле. Как в клубе, так и сборной. С ним мы пережили почти все самые яркие для меня футбольные события этого года", - отметил Судаков.
Ранее Судаков высказался касательно своего возможного перехода в европейский клуб.
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