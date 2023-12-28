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"Один из лидеров Шахтера". Судаков признался, кого выбрал лучшим игроком УПЛ

Премьер-лига

Хавбек составил свой топ-3 футболистов

"Один из лидеров Шахтера". Судаков признался, кого выбрал лучшим игроком УПЛ

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков раскрыл свой топ-3 лучших игроков 2023 года в УПЛ.

"На первое место я поставил Александра Зубкова, который является одним из лидеров современного "Шахтера". Второй - Артем Довбик. Он хоть и выступал в нашем чемпионате лишь до лета, но этого ему хватило, чтобы снова претендовать на победу в референдуме.

Третьим, на мой взгляд, был еще один мой одноклубник - Артем Бондаренко, с которым всегда приятно выходить на футбольное поле. Как в клубе, так и сборной. С ним мы пережили почти все самые яркие для меня футбольные события этого года", - отметил Судаков.

Ранее Судаков высказался касательно своего возможного перехода в европейский клуб.

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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
28.12.2023 в 15:34
Как самый бесполезный игрок, коим является Бондаренко(пас назад), может являться лучшим ? Игрок, 90% пасов отдающий назад и ещё 5 - сопернику, не может быть лучшим в Шахтёре, позиционирующем себя как атакующая команда.
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
28.12.2023 в 15:34
Как самый бесполезный игрок, коим является Бондаренко(пас назад), может являться лучшим ? Игрок, 90% пасов отдающий назад и ещё 5 - сопернику, не может быть лучшим в Шахтёре, позиционирующем себя как атакующая команда.
Ответить
1
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