"Один из лидеров Шахтера". Судаков признался, кого выбрал лучшим игроком УПЛ

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков раскрыл свой топ-3 лучших игроков 2023 года в УПЛ.

"На первое место я поставил Александра Зубкова, который является одним из лидеров современного "Шахтера". Второй - Артем Довбик. Он хоть и выступал в нашем чемпионате лишь до лета, но этого ему хватило, чтобы снова претендовать на победу в референдуме.

Третьим, на мой взгляд, был еще один мой одноклубник - Артем Бондаренко, с которым всегда приятно выходить на футбольное поле. Как в клубе, так и сборной. С ним мы пережили почти все самые яркие для меня футбольные события этого года", - отметил Судаков.