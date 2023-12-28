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Динамо интересовалось Бескоровайным, но Кривбасс не собирается зимой продавать своих лидеров
Зимой криворожский клуб будет работать исключительно на усиление
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
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"Бескоровайным интересуется "Динамо", но киевлянам будет трудно его приобрести, потому что в "Кривбассе" планируют сохранить свой состав. Есть также интерес к Стецкову и Дибанго, но и сами игроки не горят желанием покидать Кривой Рог, поскольку у них есть возможность побороться за победу в УПЛ, все в криворожской команде это понимают", – сказал Вацко.
Также, по словам журналиста, криворожский клуб ищет варианты точечного усиления команды в зимнее трансферное окно, при этом рассматриваются варианты с украинскими игроками. В то же время, клуб работает аккуратно в этом направлении, поэтому утечек инофрмации по потенциальным новичкам пока нет.
Напомним, что по итогам осенней части сезона в активе "Кривбасса" 34 очка и первое место в турнирной таблице УПЛ.
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