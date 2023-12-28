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Динамо интересовалось Бескоровайным, но Кривбасс не собирается зимой продавать своих лидеров

Премьер-лига
Обновлено

Зимой криворожский клуб будет работать исключительно на усиление

Динамо интересовалось Бескоровайным, но Кривбасс не собирается зимой продавать своих лидеров

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

"Кривбасс" зимой не собирается продавать лидеров команды. Об этом сообщил ккраинский журналист Виктор Вацко.

"Бескоровайным интересуется "Динамо", но киевлянам будет трудно его приобрести, потому что в "Кривбассе" планируют сохранить свой состав. Есть также интерес к Стецкову и Дибанго, но и сами игроки не горят желанием покидать Кривой Рог, поскольку у них есть возможность побороться за победу в УПЛ, все в криворожской команде это понимают", – сказал Вацко.

Также, по словам журналиста, криворожский клуб ищет варианты точечного усиления команды в зимнее трансферное окно, при этом рассматриваются варианты с украинскими игроками. В то же время, клуб работает аккуратно в этом направлении, поэтому утечек инофрмации по потенциальным новичкам пока нет.

Напомним, что по итогам осенней части сезона в активе "Кривбасса" 34 очка и первое место в турнирной таблице УПЛ.

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Виктор Вацко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Даниил Бескоровайный
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.12.2023 в 00:19
Менты идут нах
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
29.12.2023 в 00:19
Менты идут нах
Ответить
0
0

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