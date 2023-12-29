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Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Итальянский гранд присматривается к украинскому хавбеку

Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Наполи" внимательно следит за полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает Sport Italia.

Согласно данным источника, неаполитанцы планируют усиление своей атакующей силы в зимнее трансферное окно. Итальянский гранд начал проявлять заинтересованность в приобретении Судакова.

Руководство "Наполи" знает, что "Шахтер" будет просить за своего таланта минимум 35 миллионов евро и готов бороться с "Ювентусом" за подписание украинца.

В текущем сезоне Георгий провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Контракт 21-летнего украинца с донецким клубом действует до 2028 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе "Наполи" к другому футболисту "Шахтеру" - Николаю Матвиенко.

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Источник:
Sport Italia
Опубликовал: Алина Ерофеева
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