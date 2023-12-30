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Руководство Ворсклы заинтересовано в бывшем тренере Динамо Киев, но переговоры еще не начались

Премьер-лига

Никакой конкретики

Руководство Ворсклы заинтересовано в бывшем тренере Динамо Киев, но переговоры еще не начались

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Ворсклы" заинтересовано в Александре Хацкевиче на должность главного тренера. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, руководство "Ворсклы" никак не может определиться, кого хочет видеть во главе главного тренера команды. Один из интересов "Ворсклы" это Александр Хацкевич, но это только заинтересованность руководства, никаких переговоров с бывшим тренером "Динамо Киев" "зелено-белые" еще не ведут.

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Напомним, "Ворскла" занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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