Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вакулко: Хотел бы каждый год играть в еврокубках
Хавбек "Кривбасса" ответил на 10 футбольных вопросов
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко ответил на 10 футбольных вопросов.
- Лучший игрок всех времен?
- Лионель Месси.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Барселона".
- Тренер номер один в мире?
- Пеп Гвардиола.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- Стадион "Шеффилд Юнайтед" ("Бремолл Лейн").
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Маттейс де Лигт (экс-"Аякс", а ныне "Бавария").
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Фильм "Хулиганы Зеленой улицы".
- Лучшее восстановление после матча?
- Посидеть на базе в комнате с партнерами по команде.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- ФК "Днепр".
- Ваша футбольная мечта?
- Играть в еврокубках каждый год.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Виталий Вернидуб.
Популярное сейчас
- Яремчук забил за Валенсию, Анчелотти выбрал Лунина, отставка Руни. Главные новости за 2 января
- Наконец-то Яремчук. Валенсия - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча
- Вечером 2 января в российском Белгороде раздаются взрывы. ВИДЕО
- "Суркисы очень смеялись". Хацкевич вспомнил, как в бытность игроком поздравил Лобановского с Новым годом
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО