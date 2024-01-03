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Вакулко: Хотел бы каждый год играть в еврокубках

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" ответил на 10 футбольных вопросов

Вакулко: Хотел бы каждый год играть в еврокубках

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко ответил на 10 футбольных вопросов.

- Лучший игрок всех времен?

- Лионель Месси.

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- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Барселона".

- Тренер номер один в мире?

- Пеп Гвардиола.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- Стадион "Шеффилд Юнайтед" ("Бремолл Лейн").

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Маттейс де Лигт (экс-"Аякс", а ныне "Бавария").

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Фильм "Хулиганы Зеленой улицы".

- Лучшее восстановление после матча?

- Посидеть на базе в комнате с партнерами по команде.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- ФК "Днепр".

- Ваша футбольная мечта?

- Играть в еврокубках каждый год.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Виталий Вернидуб.

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Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вакулко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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