Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский клуб подписал бывшего игрока Колоса
25-летний хавбек нашел новый клуб
Фото: Instagram
Полузащитник "Колоса" Альваро Нгамба сменил клубную прописку. 25-летний камерунец заключил сделку с итальянским клубом "Новара".
Срок действия контракта неизвестен. Переход состоялся на правах свободного агента - в конце 2023 году у него завершилось соглашение с ковалевцами.
Нгамба стал игроком "Колоса" в январе 2021 года. В его активе 13 поединков за "хлеборобов". С января 2022 по декабрь 2023 он на правах аренды выступал за финский "Мариехамн", за который отыграл 63 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
В Украине он также известен по выступлениям за хмельницкое "Подолье".
"Новара" выступает в итальянской Серии С, расположившись на 18-й строчке.
Популярное сейчас
- В Чемпионшипе может появиться еще один украинец
- Марта Костюк покидает турнир WTA 500 в Австралии
- Мудрик претендует на звание автора лучшего гола Челси в декабре
- "Суркисы очень смеялись". Хацкевич вспомнил, как в бытность игроком поздравил Лобановского с Новым годом
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО