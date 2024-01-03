Итальянский клуб подписал бывшего игрока Колоса

Полузащитник "Колоса" Альваро Нгамба сменил клубную прописку. 25-летний камерунец заключил сделку с итальянским клубом "Новара".

Срок действия контракта неизвестен. Переход состоялся на правах свободного агента - в конце 2023 году у него завершилось соглашение с ковалевцами.

Нгамба стал игроком "Колоса" в январе 2021 года. В его активе 13 поединков за "хлеборобов". С января 2022 по декабрь 2023 он на правах аренды выступал за финский "Мариехамн", за который отыграл 63 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

В Украине он также известен по выступлениям за хмельницкое "Подолье".

"Новара" выступает в итальянской Серии С, расположившись на 18-й строчке.