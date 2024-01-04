  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионер Динамо не поедет с командой на зимний сбор
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионер Динамо не поедет с командой на зимний сбор

Премьер-лига

Голландец вынужден искать себе новый клуб

Легионер Динамо не поедет с командой на зимний сбор

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Андерлехта" Джастин Лонвейк, контракт которого принадлежит "Динамо", не полетит с бельгийской командой на зимний сбор.

Об этом сообщает Anderlecht-online.be.

Согласно данным источника,24-летнему нидерландцу предстоит искать новый клуб. Ранее СМИ писали, что игроком интересуется датский "Брондбю". Также сообщалось, что Джастин не хочет возвращаться в "Динамо".

Напомним, арендное соглашение Лонвейка с "Андерлехтом" рассчитано до завершения сезона. В нынешнем сезоне хавбек отыграл за бельгийцев всего 39 минут, трижды выходя на замену. Его соглашение с киевским клубом действительно до 30 июня 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Рубчинский: В вылете Днепра-1 из еврокубков можно винить только себя
yellow-arrow
"Это фантастика". Кушниренко назвал матчи, которые ему больше всего запомнились в первой части сезона
yellow-arrow
Хавбек Днепра-1: Мы учились играть без Довбика. А потом приехал Филиппов
Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Джастин Лонвейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Anderlecht-online.be
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости