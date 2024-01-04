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Легионер Динамо не поедет с командой на зимний сбор
Голландец вынужден искать себе новый клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Андерлехта" Джастин Лонвейк, контракт которого принадлежит "Динамо", не полетит с бельгийской командой на зимний сбор.
Об этом сообщает Anderlecht-online.be.
Согласно данным источника,24-летнему нидерландцу предстоит искать новый клуб. Ранее СМИ писали, что игроком интересуется датский "Брондбю". Также сообщалось, что Джастин не хочет возвращаться в "Динамо".
Напомним, арендное соглашение Лонвейка с "Андерлехтом" рассчитано до завершения сезона. В нынешнем сезоне хавбек отыграл за бельгийцев всего 39 минут, трижды выходя на замену. Его соглашение с киевским клубом действительно до 30 июня 2027 года.
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