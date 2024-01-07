Бандура – о тренерской должности: Я хотел бы еще поиграть

Голкипер Александр Бандура рассказал, планирует ли становиться тренером.

“ – Вы уже тренировали детей, планируете ли развиваться, как тренер?

– Смотрю в эту сторону. Уже работал с детьми и с юношами в Ужгороде. Мне это очень нравится и детям тоже. В этом есть перспектива.

– А если Вас пригласят работать тренером вратарей?

– Это можно. Но я хотел бы еще поиграть. У меня есть еще желание и здоровье. Для тренера вратарей там еще нужно лицензии получать – А, В, затем тренер вратарей”, - сказал Бандура.