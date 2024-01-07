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Бандура – о тренерской должности: Я хотел бы еще поиграть
Считает, что еще рано завершать карьеру игрока
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Голкипер Александр Бандура рассказал, планирует ли становиться тренером.
“ – Вы уже тренировали детей, планируете ли развиваться, как тренер?
– Смотрю в эту сторону. Уже работал с детьми и с юношами в Ужгороде. Мне это очень нравится и детям тоже. В этом есть перспектива.
– А если Вас пригласят работать тренером вратарей?
– Это можно. Но я хотел бы еще поиграть. У меня есть еще желание и здоровье. Для тренера вратарей там еще нужно лицензии получать – А, В, затем тренер вратарей”, - сказал Бандура.
37-летний Бандура несколько недель назад разорвал контракт с “Минаем” по обоюдному согласию сторон. Из-за уменьшения бюджета клуба закарпатцы также захотели урезать зарплаты футболистам. Голкипер не согласился со своим окладом и ушел из команды.
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