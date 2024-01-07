  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бандура – о тренерской должности: Я хотел бы еще поиграть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бандура – о тренерской должности: Я хотел бы еще поиграть

Премьер-лига
Обновлено

Считает, что еще рано завершать карьеру игрока

Бандура – о тренерской должности: Я хотел бы еще поиграть

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер Александр Бандура рассказал, планирует ли становиться тренером.

– Вы уже тренировали детей, планируете ли развиваться, как тренер?

– Смотрю в эту сторону. Уже работал с детьми и с юношами в Ужгороде. Мне это очень нравится и детям тоже. В этом есть перспектива.

– А если Вас пригласят работать тренером вратарей?

– Это можно. Но я хотел бы еще поиграть. У меня есть еще желание и здоровье. Для тренера вратарей там еще нужно лицензии получать – А, В, затем тренер вратарей”, - сказал Бандура.

Читайте такжеБандура: Я сам удивлен, что у меня нет предложений по новому клубу

37-летний Бандура несколько недель назад разорвал контракт с “Минаем” по обоюдному согласию сторон. Из-за уменьшения бюджета клуба закарпатцы также захотели урезать зарплаты футболистам. Голкипер не согласился со своим окладом и ушел из команды.

По теме
yellow-arrow
Иващенко рассказал о том, кто присоединится, а кто уйдет из Оболони в зимнее трансферное окно
yellow-arrow
Бутко: Надеюсь, в следующем году мы будем выигрывать и приносить радость болельщикам
yellow-arrow
"Выглядел очень хорошо": Анчелотти прокомментировал дебют футболиста Шахтера за Реал
Александр Бандура ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости