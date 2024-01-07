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Бандура: Я сам удивлен, что у меня нет предложений по новому клубу
Голкипер провел очередной неплохой сезон
Фото: ФК Минай
Украинский вратарь Александр Бандура прокомментировал ситуацию с дальнейшим развитием его карьеры.
“ – Александр, Вы уже не в “Минае”, и говорят, что вы можете перейти к “Черноморцу”. Правда ли фейк?
– Да, конечно, я ищу новый клуб. Но вот конкретно по поводу “Черноморца”, то никаких разговоров не было, никто мне не звонил. Но все возможно ничего не могу исключать.
– Из "Черноморца" ушел сейчас вратарь Алексей Шевченко, может быть, поэтому вас считают кандидатом в команду?
– Все может быть.
– В прошлом сезоне УПЛ назвала Вас вторым вратарем после Трубина. И в этом чемпионате у вас были удачные матчи. Есть ли уже предложения?
– Пока предложений нет. Я сам удивлен, что их нет. Весьма хорошо сезон провел, и прошлый и этот. Возможно, люди сейчас смотрят на возраст, а не качество игры. Поэтому да. Пока есть то, что имеем.
– Если будут предложения от клубов Первой лиги, будете рассматривать?
– Буду. Буду смотреть, что предлагают. Агент ищет мне клуб.
– У вас четверо детей, Вы можете уехать играть за границу. Есть предложения оттуда?
– Пока нет. Не знаю, может быть, тоже имеет значение фактор возраста.
– Изменения в составе "Миная", уход многих футболистов, это все связано только с экономическими причинами?
– Мой уход связан исключительно с экономическими причинами”, - сказал Бандура.
В первой части сезона 37-летний голкипер провел 14 матчей, в которых пропустил 19 голов. Трижды он оставлял свои ворота сухими.
Отметим, что “Минай” был 11 клубом в карьере Бандуры. Аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в 200 тысяч евро.
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