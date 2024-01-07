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Бандура: Я сам удивлен, что у меня нет предложений по новому клубу

Премьер-лига

Голкипер провел очередной неплохой сезон

Бандура: Я сам удивлен, что у меня нет предложений по новому клубу

Фото: ФК Минай

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вратарь Александр Бандура прокомментировал ситуацию с дальнейшим развитием его карьеры.

– Александр, Вы уже не в “Минае”, и говорят, что вы можете перейти к “Черноморцу”. Правда ли фейк?

– Да, конечно, я ищу новый клуб. Но вот конкретно по поводу “Черноморца”, то никаких разговоров не было, никто мне не звонил. Но все возможно ничего не могу исключать.

– Из "Черноморца" ушел сейчас вратарь Алексей Шевченко, может быть, поэтому вас считают кандидатом в команду?

– Все может быть.

– В прошлом сезоне УПЛ назвала Вас вторым вратарем после Трубина. И в этом чемпионате у вас были удачные матчи. Есть ли уже предложения?

– Пока предложений нет. Я сам удивлен, что их нет. Весьма хорошо сезон провел, и прошлый и этот. Возможно, люди сейчас смотрят на возраст, а не качество игры. Поэтому да. Пока есть то, что имеем.

– Если будут предложения от клубов Первой лиги, будете рассматривать?

– Буду. Буду смотреть, что предлагают. Агент ищет мне клуб.

– У вас четверо детей, Вы можете уехать играть за границу. Есть предложения оттуда?

– Пока нет. Не знаю, может быть, тоже имеет значение фактор возраста.

– Изменения в составе "Миная", уход многих футболистов, это все связано только с экономическими причинами?

– Мой уход связан исключительно с экономическими причинами”, - сказал Бандура.

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В первой части сезона 37-летний голкипер провел 14 матчей, в которых пропустил 19 голов. Трижды он оставлял свои ворота сухими.

Отметим, что “Минай” был 11 клубом в карьере Бандуры. Аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в 200 тысяч евро.

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Александр Бандура ФК Минай
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