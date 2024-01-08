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"Много сюрпризов". Ребров назвал команды УПЛ, которые удивили его в первом круге

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"Много сюрпризов". Ребров назвал команды УПЛ, которые удивили его в первом круге

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал украинские клубы и отечественных специалистов, которые произвели на него положительное впечатление в первой части УПЛ.

"Кривбасс" в этом сезоне показывает зрелую и качественную игру. Так же и "Днепр-1". Много команд-сюрпризов. В любой команде, где работает Юрий Вернидуб, есть дисциплина. Я вижу, за счет чего они оказались среди лидеров. Каждый игрок понимает, что от него требуется в атаке и обороне.

Та же "Александрия" находится не на своем месте. Они играют в интересный футбол. Проблема заключается в том, что они много пропускают, но это открытый футбол. Мне нравится то, что пытается привить своей команде Руслан Петрович.

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В первом круге понравился "Рух" тем, что они не имеют много звезд. У них много игроков, которые представлены в разных сборных. Они показывают динамичный футбол, постоянно прессингуют. Они много пропускают, но мне нравится тот стиль, который они пытаются сделать.

Отдаю должное Роману Григорчуку и его "Черноморцу". Они понимают, за счет чего могут набирать очки. Насколько их хватает играть один в один, столько и играют. Когда уже не хватает сил играть тяжеловато.

"Динамо" в последних встречах показало, что они будут бороться за чемпионство. "Шахтеру" придало уверенности то, как они играли в ЛЧ, но в чемпионате Украины не всегда показывают ту игру, которую ожидают. В УПЛ сейчас не так много иностранцев и наши игроки пользуются своим шансом", - сказал Ребров.

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Руслан Ротань Сергей Ребров Роман Григорчук Юрий Вернидуб Украина Национальная сборная Украины Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Рух (Львов) СК Днепр-1
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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