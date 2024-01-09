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Ворскла подписала украинского легионера, который выбил ее из еврокубков

Премьер-лига

28-летний форвард не играл в Украине с 2016 года

Ворскла подписала украинского легионера, который выбил ее из еврокубков

Фото: instagram.com/shakhterfc

Новина українською

Нападающий Николай Ковталюк по окончании контракта с грузинской "Дилой" на правах свободного агента перебрался в Полтаву. 28-летний футболист стал игроком "Ворсклы".

Об этом пишет Sport.ua. Подтверждает трансфер и портал Transfermarkt.

Фактурный центрфорвард не выступал в Украине с 2016 года. В начале 2017-го из перволигового "Колоса" Ковталюк отправился в аренду в грузинский "Колхети-1913", а в июле того же года за 100 тысяч евро был приобретен у ковалевцев тбилисским "Динамо".

Напомним, летом прошлого года уроженец Самбора забил за "Дилу" в обоих матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против "Ворсклы" и тем самым помог своему клубу преодолеть украинский барьер по сумме двух игр (1:2, 3:1).

Всего в составе "Дилы" в 2023 году Ковталюк провел 36 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны "Металлиста 1925".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
09.01.2024 в 15:16
Здорово, что для нас, идущих на 18-м месте в рейтинге УЕФА, чемпионат Шотландии (10-е место) посредственный:)))
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
09.01.2024 в 15:16
Здорово, что для нас, идущих на 18-м месте в рейтинге УЕФА, чемпионат Шотландии (10-е место) посредственный:)))
Ответить
1
0

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