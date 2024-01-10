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Источник: Динамо продолжает поиски центрбека. Качарабы, вероятно, в команде не будет
Центр обороны - самая проблемная зона команды
Фото: ФК Динамо Київ
Укрепление позиции центрального защитника является главным приоритетом "
При этом источник пишет о том, что ранее в шорт-листе киевлян находился украинский защитник "Славии" Тарас Качараба, однако в итоге, киевский клуб не стал вступать в переговоры по игроку и не планирует этого делать.
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Тем не менее, "Динамо" продолжает поиски толкового центрбека, в списке кандидатов есть ряд легионеров, но их число постоянно сокращается. Несколько игроков уже отказались приезжать в Украину из-за войны.
Однако руководство нацелено обязательно подписать центрального защитника в зимнее трансферное окно.
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