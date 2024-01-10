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Источник: Динамо продолжает поиски центрбека. Качарабы, вероятно, в команде не будет

Премьер-лига
Обновлено

Центр обороны - самая проблемная зона команды

Источник: Динамо продолжает поиски центрбека. Качарабы, вероятно, в команде не будет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Укрепление позиции центрального защитника является главным приоритетом "Динамо" на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

При этом источник пишет о том, что ранее в шорт-листе киевлян находился украинский защитник "Славии" Тарас Качараба, однако в итоге, киевский клуб не стал вступать в переговоры по игроку и не планирует этого делать.

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Тем не менее, "Динамо" продолжает поиски толкового центрбека, в списке кандидатов есть ряд легионеров, но их число постоянно сокращается. Несколько игроков уже отказались приезжать в Украину из-за войны.

Однако руководство нацелено обязательно подписать центрального защитника в зимнее трансферное окно.

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Тарас Качараба Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
10.01.2024 в 19:41
Они хотят бесплатно и рыбку сьестьи на " ... сесть.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
10.01.2024 в 19:41
Они хотят бесплатно и рыбку сьестьи на " ... сесть.
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0
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Не люблю футбол (Хорол)
10.01.2024 в 19:06
Та який Качераба,вони там вообще з головою не дружать.В Суркіса вообще пусто в карманах,бачу.
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