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На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО

Премьер-лига
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В Киеве состоялось открытие мемориала первому Президенту Украины

На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО

fcdynamo.com

Новина українською

Во вторник, 9 января, на Байковом кладбище в Киеве состоялось открытие мемориала первому Президенту Украины Леониду Кравчуку.

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Затраты на создание мемориалу полностью взял на себя Фонд братьев Суркисов.

На церемонии открытия мемориала присутствовали почетный член УЕФА, бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, экс-нардеп Сергей Льовочкин, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и бывший министр обороны Алексей Резников.

Кравчук был Президентом Украины с 1991 по 1994 год. Также он был главой опекунского совета "Динамо". В 2022-м Кравчук умер в возрасте 88 лет.

На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО - изображение 1На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО - изображение 2На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО - изображение 3На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО - изображение 4
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Игорь Суркис Леонид Кравчук Григорий Суркис Динамо (Киев) Алексей Резников
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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