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На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО
В Киеве состоялось открытие мемориала первому Президенту Украины
fcdynamo.com
Во вторник, 9 января, на Байковом кладбище в Киеве состоялось открытие мемориала первому Президенту Украины Леониду Кравчуку.
Затраты на создание мемориалу полностью взял на себя Фонд братьев Суркисов.
На церемонии открытия мемориала присутствовали почетный член УЕФА, бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, экс-нардеп Сергей Льовочкин, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и бывший министр обороны Алексей Резников.
Кравчук был Президентом Украины с 1991 по 1994 год. Также он был главой опекунского совета "Динамо". В 2022-м Кравчук умер в возрасте 88 лет.
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