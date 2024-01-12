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Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1

Премьер-лига

"Бело-синие" больше не интересуются хавбеком

Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Динамо" больше не интересуется полузащитником "Днепра-1" Алексеем Гуцуляком. Об этом сообщает "Динамо Киев от Шурика".

По информации источника, селекционеры киевского клуба длительное время наблюдали за лидером днепрян, но в итоге, взвесив все "за" и "против", решили отказаться от идеи такого трансфера.

Ранее сообщалось, что Гуцуляк был не против перейти в "Динамо", но при этом обозначил свои условия по заработной плате на уровне 40−50 тысяч евро в месяц.

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 21 матч за "Днепр-1", забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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Источник:
Динамо Киев от Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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