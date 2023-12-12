Динамо интересуется Брагару и Гуцуляком. Хавбек Днепра-1 хочет зарабатывать 40-50 тысяч евро в месяц

" Динамо " интересуется вингером "Черноморца" Максимом Брагару и полузащитником "Днепра-1" Алексеем Гуцуляком, сообщает "Футбол 24".

По данным источника, Гуцуляк готов подписать предварительный контракт с киевлянами уже зимой, но при этом футболист хочет получать в киевском клубе порядка 40-50 тысяч евро в месяц.

Именно финансовые запросы игрока и могут стать препятствие в переходе игрока в "Динамо". Впрочем, также сообщается, что на Андрея есть спрос и из других чемпионатов.

Что касается, Брагару, то его переход "Динамо" будет оформить легче, поскольку у киевского клуба хорошие отношения с вице-президентом "Черноморца" Владимиром Генинсоном, а финансовые требования моряков гораздо скромнее.

Отметим, что контракты обоих игроков рассчитаны до завершения сезона 2023/24.

Гуцуляк в текущем сезоне провел за "Днепр-1" 21 матч, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Брагару за "моряков" в 19 матчах отдал 3 результативные передачи.