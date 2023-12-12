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Динамо интересуется Брагару и Гуцуляком. Хавбек Днепра-1 хочет зарабатывать 40-50 тысяч евро в месяц

Премьер-лига
Обновлено

А вот подписать хавбека Черноморца киевлянам будет проще

Динамо интересуется Брагару и Гуцуляком. Хавбек Днепра-1 хочет зарабатывать 40-50 тысяч евро в месяц

Днепр-1

Новина українською

"Динамо" интересуется вингером "Черноморца" Максимом Брагару и полузащитником "Днепра-1" Алексеем Гуцуляком, сообщает "Футбол 24".

По данным источника, Гуцуляк готов подписать предварительный контракт с киевлянами уже зимой, но при этом футболист хочет получать в киевском клубе порядка 40-50 тысяч евро в месяц.

Именно финансовые запросы игрока и могут стать препятствие в переходе игрока в "Динамо". Впрочем, также сообщается, что на Андрея есть спрос и из других чемпионатов.

Что касается, Брагару, то его переход "Динамо" будет оформить легче, поскольку у киевского клуба хорошие отношения с вице-президентом "Черноморца" Владимиром Генинсоном, а финансовые требования моряков гораздо скромнее.

Отметим, что контракты обоих игроков рассчитаны до завершения сезона 2023/24.

Гуцуляк в текущем сезоне провел за "Днепр-1" 21 матч, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Брагару за "моряков" в 19 матчах отдал 3 результативные передачи.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 Максим Брагару
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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valiko51 (львів)
12.12.2023 в 19:53
Хотелки прикрути, хаубэк..
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Комментарии 4
valiko51 (львів)
12.12.2023 в 19:53
Хотелки прикрути, хаубэк..
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alex.belogubko (одесса)
12.12.2023 в 19:36
Брагару только за бугор в ДК будешь сидеть на лавке-у них игроков на 3 состава
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трамвай за трамваєм (найкращий)
12.12.2023 в 19:28
на Андрія є попит і з інших чемпіонатів =====а що за Андрій ?
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C_Ballack (Днепр)
12.12.2023 в 19:38
Наверное Андрей Шевченко
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