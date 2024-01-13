Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: В течение первой половины сбора в Турции я буду тренироваться индивидуально
Уже приступил к беговой работе
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, как происходит его восстановление от травмы.
“Вышел из отпуска вместе со всеми. Вчера у нас была первая в этом году тренировка, но я только приступил к беговой работе, поэтому занимался отдельно от команды, в манеже.
В течение первой половины сбора в Турции я также продолжу тренироваться индивидуально, и только потом должен уже вернуться в общую группу”, - сказал Ярмоленко.
Полузащитник не играет с начала октября. Тогда ему провели операцию из-за того, что одни и те же связи повреждались несколько раз. Врачи прогнозировали, что Андрею понадобится четыре месяца для восстановления травмы.
Отметим, что динамовцы вчера собрались для первой части медосмотра. Вскоре команда отправится на сбор в Турцию. Первый матч запланирован на 26 января против "Баллкани" (Косово).
Популярное сейчас
- Очередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024
- Немчанинов: Руководство Миная решило не оставлять футболистов с большими контрактами
- Гай: Я бы хотел вернуться в Шахтер
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО