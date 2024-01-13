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Ярмоленко: В течение первой половины сбора в Турции я буду тренироваться индивидуально

Премьер-лига

Уже приступил к беговой работе

Ярмоленко: В течение первой половины сбора в Турции я буду тренироваться индивидуально

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, как происходит его восстановление от травмы.

“Вышел из отпуска вместе со всеми. Вчера у нас была первая в этом году тренировка, но я только приступил к беговой работе, поэтому занимался отдельно от команды, в манеже.

В течение первой половины сбора в Турции я также продолжу тренироваться индивидуально, и только потом должен уже вернуться в общую группу”, - сказал Ярмоленко.

Полузащитник не играет с начала октября. Тогда ему провели операцию из-за того, что одни и те же связи повреждались несколько раз. Врачи прогнозировали, что Андрею понадобится четыре месяца для восстановления травмы.

Отметим, что динамовцы вчера собрались для первой части медосмотра. Вскоре команда отправится на сбор в Турцию. Первый матч запланирован на 26 января против "Баллкани" (Косово).

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Максим Кучер
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