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Игрок Зари: Плечо уже лучше и я практически восстановил все движения
Роман Вантух - о том, как проходит восстановление после травмы
Фото: ФК Зоря Луганськ
Защитник "Зари" Роман Вантух поделился подробностями своего восстановления после травмы.
"Получил досадную травму плеча, а точнее "акромиального соединения", в очень простом эпизоде. После нескольких консультаций, решили лечить консервативным методом. Эта травма не позволяла двигаться руке 4 недели, носил спец бандаж и после 4-х недель начал работу с реабилитологом.
Плечо уже значительно лучше и практически восстановил все движения. Теперь буду добавлять нагрузки, чтобы на зимние сборы быть готовым, ведь нас ждет очень ответственная заключительная часть сезона, в которой мы должны продемонстрировать все свои лучшие навыки и характер, чтобы поднять "Зарю" в турнирной таблице", - сказал Вантух.
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