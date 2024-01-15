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Игрок Зари: Плечо уже лучше и я практически восстановил все движения

Премьер-лига

Роман Вантух - о том, как проходит восстановление после травмы

Игрок Зари: Плечо уже лучше и я практически восстановил все движения

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Защитник "Зари" Роман Вантух поделился подробностями своего восстановления после травмы.

"Получил досадную травму плеча, а точнее "акромиального соединения", в очень простом эпизоде. После нескольких консультаций, решили лечить консервативным методом. Эта травма не позволяла двигаться руке 4 недели, носил спец бандаж и после 4-х недель начал работу с реабилитологом.

Плечо уже значительно лучше и практически восстановил все движения. Теперь буду добавлять нагрузки, чтобы на зимние сборы быть готовым, ведь нас ждет очень ответственная заключительная часть сезона, в которой мы должны продемонстрировать все свои лучшие навыки и характер, чтобы поднять "Зарю" в турнирной таблице", - сказал Вантух.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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