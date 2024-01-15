Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер ДЮСШ Атлет: Андриевский сначала не подошел Динамо - мы выкупили его за 200 долларов
Позже киевский клуб заплатил Металлисту за игрока 100 тысяч долларов
fcdynamo.com
Украинский тренер киевского клуба "Атлет" Дмитрий Мурашенко рассказал, как в свое время купил Александра Андриевского из "
"Андриевский сначала не подошел "Динамо". Мы его купили в ДЮСШ "Атлет" за 200 долларов. А они потом его, своего воспитанника, за 100 000 долларов выкупили у "Металлиста".
Андриевский сначала был у меня в "Атлете", но по детям он играл со старшими на пять лет. И он с моего разрешения пошел еще в школу "Динамо" тренироваться. Саша там был капитаном второй команды в своем возрасте. Так дошел до "Динамо-2". Я там знал тренера, спросил: "Он тебе нужен?", тот отвечает: "Нет". "Ну, тогда, прошу, сделай так, чтобы мы его забрали". Мы немного закулисно все решили - дали за это 200 долларов, и забрали Сашу обратно в "Атлет". А через полгода уже "Металлист" им заинтересовался, выкупил у нас примерно за 60 000 гривен. Металлист отдал в аренду в "Горняк-Спорт", а оттуда уже "Динамо" выкупило за 100 000 долларов", - рассказал Мурашенко.
Напомним, что в текущем сезоне Андриевский провел 12 матчей за "Динамо", в которых отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Анчелотти удивил всех. Перес не ожидал увидеть Лунина в старте Реала на матч против Барселоны
- Реанимация не поможет. Игнат показал поврежденный российский Ил-22. ФОТО
- Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ
- Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО