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Тренер ДЮСШ Атлет: Андриевский сначала не подошел Динамо - мы выкупили его за 200 долларов

Премьер-лига
Обновлено

Позже киевский клуб заплатил Металлисту за игрока 100 тысяч долларов

Тренер ДЮСШ Атлет: Андриевский сначала не подошел Динамо - мы выкупили его за 200 долларов

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский тренер киевского клуба "Атлет" Дмитрий Мурашенко рассказал, как в свое время купил Александра Андриевского из "Динамо" за 200 долларов.

"Андриевский сначала не подошел "Динамо". Мы его купили в ДЮСШ "Атлет" за 200 долларов. А они потом его, своего воспитанника, за 100 000 долларов выкупили у "Металлиста".

Андриевский сначала был у меня в "Атлете", но по детям он играл со старшими на пять лет. И он с моего разрешения пошел еще в школу "Динамо" тренироваться. Саша там был капитаном второй команды в своем возрасте. Так дошел до "Динамо-2". Я там знал тренера, спросил: "Он тебе нужен?", тот отвечает: "Нет". "Ну, тогда, прошу, сделай так, чтобы мы его забрали". Мы немного закулисно все решили - дали за это 200 долларов, и забрали Сашу обратно в "Атлет". А через полгода уже "Металлист" им заинтересовался, выкупил у нас примерно за 60 000 гривен. Металлист отдал в аренду в "Горняк-Спорт", а оттуда уже "Динамо" выкупило за 100 000 долларов", - рассказал Мурашенко.

Напомним, что в текущем сезоне Андриевский провел 12 матчей за "Динамо", в которых отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

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Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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