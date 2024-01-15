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Подписание форварда сборной Литвы стало самым дорогим трансфером в истории Колоса

Премьер-лига
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Гитис Паулаускас перебрался в Украину из Албании

Подписание форварда сборной Литвы стало самым дорогим трансфером в истории Колоса

фото из свободных источников

Новина українською

Ковалевский "Колос" на днях подписал форварда сборной Литвы и албанской "Эгнатии" Гитиса Паулаускаса. Об этом писали украинские СМИ, хотя клуб официально еще не представил игрока.

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Информацию о подписании подтвердил и украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Ранее СМИ писали, что "Колос" заплатил 300 тысяч евро. Насколько я знаю, сумма там меньше, но в любом случае, этот трансфер стал самым дорогим в истории ковалевского клуба", - сказал Вацко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что соглашение сторон рассчитано на 2,5 сезона, то есть, до лета 2026 года.

24-летний Гитис – форвард таранного типа с ростом 196 сантиметров. В Литве он выступал за "Витис" (Вильнюс) и "Ритеряй" (88 матчей, 18 голов, 6 ассистов). За последний год выступал за "Эгнатию" – 47 поединков, шесть забитых мячей, пять результативных передач.

Также Паулаускас - основной форвард сборной Литвы, за которую забил дважды (оба раза - в отборе Евро-2024) в десяти встречах.

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Виктор Вацко Колос (Ковалевка)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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