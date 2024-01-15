Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подписание форварда сборной Литвы стало самым дорогим трансфером в истории Колоса
Гитис Паулаускас перебрался в Украину из Албании
фото из свободных источников
Ковалевский "Колос" на днях подписал форварда сборной Литвы и албанской "Эгнатии" Гитиса Паулаускаса. Об этом писали украинские СМИ, хотя клуб официально еще не представил игрока.
Информацию о подписании подтвердил и украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.
"Ранее СМИ писали, что "Колос" заплатил 300 тысяч евро. Насколько я знаю, сумма там меньше, но в любом случае, этот трансфер стал самым дорогим в истории ковалевского клуба", - сказал Вацко.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что соглашение сторон рассчитано на 2,5 сезона, то есть, до лета 2026 года.
24-летний Гитис – форвард таранного типа с ростом 196 сантиметров. В Литве он выступал за "Витис" (Вильнюс) и "Ритеряй" (88 матчей, 18 голов, 6 ассистов). За последний год выступал за "Эгнатию" – 47 поединков, шесть забитых мячей, пять результативных передач.
Также Паулаускас - основной форвард сборной Литвы, за которую забил дважды (оба раза - в отборе Евро-2024) в десяти встречах.
Популярное сейчас
- Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ
- Винисиус рассказал о конфликте с игроками Барселоны в финале Суперкубка Испании
- Громкая сенсация от украинки. Ястремская уничтожила действующую чемпионку Уимблдона в первом круге АО-2024
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО