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Динамовец Родригес зимой покинет турецкий клуб
Люксембуржец покинет "Сивасспор"
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за "Сивасспор", может досрочно покинуть турецкий клуб.
По информации издания Ajansspor, люксембуржец станет одним из трех игроков, с которым расстанется клуб из Сиваса в зимнее трансферное окно.
Главный тренер команды Бюлент Уйгун подтвердил уход некоторых футболистов: "У нас в команде были некоторые проблемы. Были люди, которые хотели уйти. Я никогда в жизни не ощущал такого хаоса".
Родригес выступал за "Сивасспор" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей и отметился 2 забитыми голами. Его контракт с киевским клубом заканчивается 30 июня 2024 года.
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