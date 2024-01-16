Динамовец Родригес зимой покинет турецкий клуб

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за "Сивасспор", может досрочно покинуть турецкий клуб.

По информации издания Ajansspor, люксембуржец станет одним из трех игроков, с которым расстанется клуб из Сиваса в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Бюлент Уйгун подтвердил уход некоторых футболистов: "У нас в команде были некоторые проблемы. Были люди, которые хотели уйти. Я никогда в жизни не ощущал такого хаоса".

Родригес выступал за "Сивасспор" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей и отметился 2 забитыми голами. Его контракт с киевским клубом заканчивается 30 июня 2024 года.