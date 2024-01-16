  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамовец Родригес зимой покинет турецкий клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамовец Родригес зимой покинет турецкий клуб

Премьер-лига

Люксембуржец покинет "Сивасспор"

Динамовец Родригес зимой покинет турецкий клуб

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за "Сивасспор", может досрочно покинуть турецкий клуб.

По информации издания Ajansspor, люксембуржец станет одним из трех игроков, с которым расстанется клуб из Сиваса в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Бюлент Уйгун подтвердил уход некоторых футболистов: "У нас в команде были некоторые проблемы. Были люди, которые хотели уйти. Я никогда в жизни не ощущал такого хаоса".

Родригес выступал за "Сивасспор" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей и отметился 2 забитыми голами. Его контракт с киевским клубом заканчивается 30 июня 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Александрия отправилась на сборы в Турцию - Ротань взял 30 футболистов
yellow-arrow
Заря вышла из отпуска - клуб проведет сборы в Турции
yellow-arrow
Уйдет или останется? Журналист рассказал о ситуации вокруг трансфера Судакова
Динамо (Киев) Сивасспор (Сивас) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ajansspor
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости