Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрченко: Мне понравилось то, как МХ 1925 планирует развивать этот проект. Также я хорошо знаком со Скрипником
Хавбек объяснил, почему выбрал харьковский клуб
Скриншот: канал Металіста 1925 на YouTube
Новичок "Металлиста 1925" Владлен Юрченко рассказал, почему выбрал харьковский клуб и поделился опытом работы с Виктором Скрипником.
- Приветствуем в "Металлисте 1925"! Какие первые впечатления о клубе?
- Спасибо за поздравления! Впечатления очень хорошие. Команда приняла меня хорошо. Поэтому сейчас работаем, переходим на две тренировки в день.
- Относительно принятия решения стать игроком "Металлиста 1925" - чем ты руководствовался, что сыграло ключевую роль?
- Мне понравилось то, как планируют этот проект развивать. И также то, что я хорошо знаком с тренерским штабом во главе с Виктором Анатольевичем. Следовательно, я долго не думал.
- Говорят, что игрок в карьере должен найти своего тренера. Корректно ли будет сказать, что Виктор Скрипник - это твой тренер?
- Да, можно так сказать.
- Можешь ли ты дать какие-то советы новым партнерам по команде, как лучше работать с Виктором Скрипником, чтобы все сложилось?
- Надо просто работать. У него есть два таких правила, что должны быть дисциплина и уважение.
- Что касается игроков "Металлиста 1925", то среди них есть твои знакомые, те с кем ты уже раньше пересекался?
- Да, со многими ребятами я играл раньше в "Шахтере". Это Максим Жичиков, Артем Габелок, Ростислав Русин, Андрей Борячук.
- Владлен, а как к вам в тренировочном процессе обращались партнеры по командам? На юношеском уровне, в Германии, в Украине уже на взрослом уровне, в Латвии? По имени или возможно какие-то прозвища были?
- Всегда было только одно прозвище - Юрча называли. Сокращение от моей фамилии. Так и сейчас называют. Еще бывает, что говорят Юра, но я не очень люблю это, - рассказал Юрченко.
Популярное сейчас
- "Он сообщил мне, что возглавит Барселону". Испанский журналист назвал следующего тренера каталонцев
- "Он закрытый в этом смысле". Пресс-аташе сборной Украины назвал игрока, который почти не дает интервью
- Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января
- Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО