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Юрченко: Мне понравилось то, как МХ 1925 планирует развивать этот проект. Также я хорошо знаком со Скрипником

Премьер-лига

Хавбек объяснил, почему выбрал харьковский клуб

Юрченко: Мне понравилось то, как МХ 1925 планирует развивать этот проект. Также я хорошо знаком со Скрипником

Скриншот: канал Металіста 1925 на YouTube

Новина українською

Новичок "Металлиста 1925" Владлен Юрченко рассказал, почему выбрал харьковский клуб и поделился опытом работы с Виктором Скрипником.

- Приветствуем в "Металлисте 1925"! Какие первые впечатления о клубе?

- Спасибо за поздравления! Впечатления очень хорошие. Команда приняла меня хорошо. Поэтому сейчас работаем, переходим на две тренировки в день.

- Относительно принятия решения стать игроком "Металлиста 1925" - чем ты руководствовался, что сыграло ключевую роль?

- Мне понравилось то, как планируют этот проект развивать. И также то, что я хорошо знаком с тренерским штабом во главе с Виктором Анатольевичем. Следовательно, я долго не думал.

- Говорят, что игрок в карьере должен найти своего тренера. Корректно ли будет сказать, что Виктор Скрипник - это твой тренер?

- Да, можно так сказать.

- Можешь ли ты дать какие-то советы новым партнерам по команде, как лучше работать с Виктором Скрипником, чтобы все сложилось?

- Надо просто работать. У него есть два таких правила, что должны быть дисциплина и уважение.

- Что касается игроков "Металлиста 1925", то среди них есть твои знакомые, те с кем ты уже раньше пересекался?

- Да, со многими ребятами я играл раньше в "Шахтере". Это Максим Жичиков, Артем Габелок, Ростислав Русин, Андрей Борячук.

- Владлен, а как к вам в тренировочном процессе обращались партнеры по командам? На юношеском уровне, в Германии, в Украине уже на взрослом уровне, в Латвии? По имени или возможно какие-то прозвища были?

- Всегда было только одно прозвище - Юрча называли. Сокращение от моей фамилии. Так и сейчас называют. Еще бывает, что говорят Юра, но я не очень люблю это, - рассказал Юрченко.

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Владлен Юрченко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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