"Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо

Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу вновь рассказал, почему решил покинуть киевский клуб.

"Я долго сопротивлялся. Многие уехали еще в 2014 году, когда россияне оккупировали Донбасс и Крым. В Украине тогда был хороший чемпионат, на высоком уровне играли четыре команды: донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", харьковский "Металлист" и "Днепр". Я тренировал "Шахтер", но когда россияне напали на Донбасс, нам пришлось уехать из Донецка. С "Шахтером" мы переехали в Киев, где жили в сложных условиях. Мы даже не играли свои домашние матчи в Киеве, нам приходилось летать в другие города Украины.

В "Динамо" попросили меня помочь, и я согласился. Первый год прошел очень хорошо, мы выиграли чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок. Затем, в 2022 году, началась война, но я решил остаться, хотя мы играли на стадионах без зрителей, уже не могли пользоваться самолетами – поэтому ехать на игру на автобусе нужно было 9-10 часов.

Мы не сыграли вторую часть чемпионата, а затем уехали в Европу на несколько благотворительных матчей, промоутером которых был я. Я думал, что война закончится, что она продлится недолго, а тем временем футбол ответит на потребность людей в выживании: несколько минут досуга, чтобы лучше пережить ужасную реальность многих убитых ребят. Потому я не убежал.