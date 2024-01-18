  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо

Премьер-лига

Румынский тренер отметил, как война в Украине повлияла на его решение

"Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу вновь рассказал, почему решил покинуть киевский клуб.

"Я долго сопротивлялся. Многие уехали еще в 2014 году, когда россияне оккупировали Донбасс и Крым. В Украине тогда был хороший чемпионат, на высоком уровне играли четыре команды: донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", харьковский "Металлист" и "Днепр". Я тренировал "Шахтер", но когда россияне напали на Донбасс, нам пришлось уехать из Донецка. С "Шахтером" мы переехали в Киев, где жили в сложных условиях. Мы даже не играли свои домашние матчи в Киеве, нам приходилось летать в другие города Украины.

В "Динамо" попросили меня помочь, и я согласился. Первый год прошел очень хорошо, мы выиграли чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок. Затем, в 2022 году, началась война, но я решил остаться, хотя мы играли на стадионах без зрителей, уже не могли пользоваться самолетами – поэтому ехать на игру на автобусе нужно было 9-10 часов.

Мы не сыграли вторую часть чемпионата, а затем уехали в Европу на несколько благотворительных матчей, промоутером которых был я. Я думал, что война закончится, что она продлится недолго, а тем временем футбол ответит на потребность людей в выживании: несколько минут досуга, чтобы лучше пережить ужасную реальность многих убитых ребят. Потому я не убежал.

Ушло 14 игроков, я не сдался и перестроил команду с молодежью. Я хотел быть рядом с ними в этой плохой ситуации. Многие футболисты выросли вместе со мной, они сильные и сделают карьеру. Но когда бомбардировки городов усилились, я больше не мог этого терпеть. Мне каждый день звонили из дома, очень волновались. Поэтому в ноябре я уехал, дорога была тяжелой, но в конце концов я прибыл в Бухарест", – рассказал Луческу.

По теме
yellow-arrow
Легионер Динамо ведет переговоры с клубом Эредивизи
yellow-arrow
Верес подписал черногорского легионера - СМИ
yellow-arrow
Бизимана: В Испании есть все необходимые условия для качественной подготовки
Мирча Луческу Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Tirreno
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости