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"Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо
Румынский тренер отметил, как война в Украине повлияла на его решение
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу вновь рассказал, почему решил покинуть киевский клуб.
"Я долго сопротивлялся. Многие уехали еще в 2014 году, когда россияне оккупировали Донбасс и Крым. В Украине тогда был хороший чемпионат, на высоком уровне играли четыре команды: донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", харьковский "Металлист" и "Днепр". Я тренировал "Шахтер", но когда россияне напали на Донбасс, нам пришлось уехать из Донецка. С "Шахтером" мы переехали в Киев, где жили в сложных условиях. Мы даже не играли свои домашние матчи в Киеве, нам приходилось летать в другие города Украины.
В "Динамо" попросили меня помочь, и я согласился. Первый год прошел очень хорошо, мы выиграли чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок. Затем, в 2022 году, началась война, но я решил остаться, хотя мы играли на стадионах без зрителей, уже не могли пользоваться самолетами – поэтому ехать на игру на автобусе нужно было 9-10 часов.
Мы не сыграли вторую часть чемпионата, а затем уехали в Европу на несколько благотворительных матчей, промоутером которых был я. Я думал, что война закончится, что она продлится недолго, а тем временем футбол ответит на потребность людей в выживании: несколько минут досуга, чтобы лучше пережить ужасную реальность многих убитых ребят. Потому я не убежал.
Ушло 14 игроков, я не сдался и перестроил команду с молодежью. Я хотел быть рядом с ними в этой плохой ситуации. Многие футболисты выросли вместе со мной, они сильные и сделают карьеру. Но когда бомбардировки городов усилились, я больше не мог этого терпеть. Мне каждый день звонили из дома, очень волновались. Поэтому в ноябре я уехал, дорога была тяжелой, но в конце концов я прибыл в Бухарест", – рассказал Луческу.
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