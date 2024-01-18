Козловский – об интересе Карпат к Дедышину: Есть такая украинская пословица: дурень думкою теплится

Президент "Руха" Григорий Козловский в соцсетях прокомментировал информацию СМИ о том, что "Карпаты" проявляют интерес к генеральному директору "желто-черных" Игорю Дедышину.

"Есть такая украинская пословица: дурень думкою теплится", - написал Козловский в комментариях в фейсбуке.

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Напомним, что также была информация о том, что кроме Дедышина "Карпаты" также заинтересованы в сотрудничестве со спортдиректором "Колоса" Виталием Лисицким.