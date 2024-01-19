Форвард Днепра-1 U-19 отказывается возвращаться в Украину

Все бразильцы первой команды "Днепра-1" вернутся в расположение коллектива после зимней паузы. Об этом сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.

Речь идет о Маркосе Андре и Витиньо (Виктор Уго да Силва Коста).

Что касается команды U-19 спортклубовцев, то Миндиньо и Варжао должны присоединиться к расположению клуба. А вот их одноклубник, форвард Венделл пока отказывается возвращаться.

Напомним, вчера "Днепр-1" объявил о завершении сотрудничества с аргентинским защитником Эмилиано Пуритой.