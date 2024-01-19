Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Днепра-1 U-19 отказывается возвращаться в Украину
Другие бразильцы должны присоединиться к расположению клуба
Фото: СК Дніпро-1
Все бразильцы первой команды "Днепра-1" вернутся в расположение коллектива после зимней паузы. Об этом сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.
Речь идет о Маркосе Андре и Витиньо (Виктор Уго да Силва Коста).
Что касается команды U-19 спортклубовцев, то Миндиньо и Варжао должны присоединиться к расположению клуба. А вот их одноклубник, форвард Венделл пока отказывается возвращаться.
Напомним, вчера "Днепр-1" объявил о завершении сотрудничества с аргентинским защитником Эмилиано Пуритой.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FCDNIPRO.COM
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд
- Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча
- Наварил, но и спасал. Как сыграл Лунин в невероятном дерби Мадрида и какие оценки получил украинец
- Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн