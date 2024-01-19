Игрок Кривбасса продолжает реабилитацию после диагностирования редкой болезни

Защитник "Кривбасса" Владимир Якимец продолжает реабилитацию после диагностирования редкой болезни.

Правый оборонец "красно-белых" отправился в профильное медицинское учреждение на следующий этап реабилитации, из-за чего не поехал на испанские сборы команды. В конце прошлого сезона у футболиста диагностировали заболевание пояснично-крестцового отдела позвоночника. Эта болезнь довольно редкая и трудно поддается лечению, пишет клубная пресс-служба.

За это время было использовано несколько медицинских протоколов, которые позволили ему вернуться к нормальной повседневной жизни. Однако сейчас он не может присоединиться к общей группе, поэтому работает по индивидуальной программе. Об этом сообщил командный врач Дмитрий Коломойцев.

Последний официальный поединок Якимца за "Кривбасс" состоялся 8 апреля 2023 года против "Зари" (1:0) в 20 туре УПЛ, когда защитник отыграл все 90 минут. Всего за криворожан сыграл 19 матчей.