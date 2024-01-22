Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидубу он не нужен. СМИ рассказали о дальнейшей судьбе форварда Кривбасса
Контракт игрока с криворожским клубом истекает через полгода
Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен
Опытный форвард "Кривбасса" Алексей Хобленко, который провел осеннюю часть на правах аренды в ЛНЗ, не фигурирует в делегациях клубов на межсезонных сборах в Испании и Турции.
Контракт Хобленко с "красно-белыми" истекает через полгода. Главный тренер клуба Юрий Вернидуб на него не рассчитывает. В свою очередь, криворожанам нецелесообразно отдавать Хобленко в ЛНЗ в новую полугодовую аренду, поскольку, летом 2024-го он получит статус свободного агента.
Как сообщает ТаТоТаке, сейчас между клубами продолжаются переговоры. В том случае, если они ничем не закончатся или ЛНЗ не отыщет другую опцию на позицию основного форварда, Хобленко будет вынужден и в дальнейшем тренироваться вместе с "Кривбассом" U-19 или по индивидуальной программе.
Популярное сейчас
- Довбик - лучший игрок матча. Цыганков - один из лучших
- Примера. Жирона — Севилья 5:1. Довбик пишет историю, Цыганков тоже забивает
- Рамос не убрал шипы и заехал Довбику под колено
- Палкин: Ахметов создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю Шахтера
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
Комментарии 1