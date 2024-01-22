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Вернидубу он не нужен. СМИ рассказали о дальнейшей судьбе форварда Кривбасса

Премьер-лига

Контракт игрока с криворожским клубом истекает через полгода

Вернидубу он не нужен. СМИ рассказали о дальнейшей судьбе форварда Кривбасса

Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен

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Опытный форвард "Кривбасса" Алексей Хобленко, который провел осеннюю часть на правах аренды в ЛНЗ, не фигурирует в делегациях клубов на межсезонных сборах в Испании и Турции.

Контракт Хобленко с "красно-белыми" истекает через полгода. Главный тренер клуба Юрий Вернидуб на него не рассчитывает. В свою очередь, криворожанам нецелесообразно отдавать Хобленко в ЛНЗ в новую полугодовую аренду, поскольку, летом 2024-го он получит статус свободного агента.

Как сообщает ТаТоТаке, сейчас между клубами продолжаются переговоры. В том случае, если они ничем не закончатся или ЛНЗ не отыщет другую опцию на позицию основного форварда, Хобленко будет вынужден и в дальнейшем тренироваться вместе с "Кривбассом" U-19 или по индивидуальной программе.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.01.2024 в 11:44
иди в ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
22.01.2024 в 11:44
иди в ЧО
Ответить
0
0

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