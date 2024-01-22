Юрченко: Достичь удалось не всего. Однако в 30 лет время еще есть, буду играть

Полузащитник "Металлист 1925" Владлен Юрченко рассказал о своей карьере, переходе в харьковский клуб и легионерском опыте. Сегодня хавбек празднует юбилей, ему исполнилось 30 лет.

- Владлен, поздравляем с Юбилеем. Как ты чувствуешь себя в 30-летнем возрасте, если говорить о твоей футбольной карьере? Удалось ли достичь того, что планировал, например, в 20?

- Конечно, достичь удалось не всего. Некоторые задачи были выполнены, а некоторые пока нет. Однако время еще есть, буду играть и достигать высоких результатов.

- В текущее межсезонье ты перешел в "Металлист 1925". Как тебя приняли в новой команде?

- У меня максимально положительные впечатления, меня приняли очень тепло. Я доволен этим решением.

- Интересно, что ты работал с Виктором Скрипником и в "Заре", и в "Ворскле", и теперь в "Металлисте 1925". Почему именно с этим тренером ты чувствуешь себя наиболее комфортно?

- Мне нравится стиль работы, стиль игры и тренировочный процесс. Здесь все составляющие имеют значение, мне действительно комфортно работать с Виктором Скрипником, поэтому рад быть с ним и в новой команде.

- У тебя в карьере был легионерский период, когда ты играл за "Байер". Сейчас, если оглянуться назад: какие главные выводы ты сделал для себя из того периода жизни?

- Я переехал туда в 20 лет и практически не сыграл там ни одного матча на взрослом уровне. Поэтому многому новому приходилось учиться: и в быту, и в футболе. Много факторов, сейчас даже трудно все перечислить. Фактически, в 20 лет я начал учиться футбольным аспектам заново. Можно даже сказать, что я перешел из Академии "Шахтера" в Академию "Байера".

- Кстати, поколение Академии "Шахтера", из которого ты походишь, является знаковым в современном украинском футболе, как в Премьер-Лиге, так и в национальной сборной. С кем из тех ребят, с которыми ты работал еще в юношеских командах "Шахтера", ты поддерживаешь контакт сейчас?

- Если честно, то близко мало с кем общались. Но, конечно, хорошие взаимоотношения с Андреем Тотовицким, Сергеем Болбатом и Никитой Шевченко. Если же брать мою нынешнюю команду, "Металлист 1925", где сейчас также играют воспитанники из Академии "Шахтера", то мы хорошо знакомы, тепло общаемся и нам есть что вспомнить. Как из Академии, так и из других периодов нашей карьеры, - рассказал Юрченко.