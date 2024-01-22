  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Смотрим на новые трансферы", - Срна опубликовал фото с Палкиным
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Смотрим на новые трансферы", - Срна опубликовал фото с Палкиным

Премьер-лига
Обновлено

Горняки продолжают работу на трансферном рынке

"Смотрим на новые трансферы", - Срна опубликовал фото с Палкиным

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна опубликовал в своих соцсетях фото с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Мы смотрим на новые трансферы", - подписал Срна фото, которое разместил в сториз Инстаграм.

Напомним, что первым и пока единственным подписанием "Шахтера" в зимнее трансферное окно стал переход бразильца Кевина из "Палмейраса".

Также по данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "горняки" работают над трансфером 20-летнего хавбека Марлона Гомеса из "Васко да Гама".

"Смотрим на новые трансферы", - Срна опубликовал фото с Палкиным - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Первое поражение на сборах. Ворскла проиграла косовскому ФК Лапи
yellow-arrow
Еще один Марлон. Шахтер ведет переговоры по 20-летнему хавбеку Васко да Гама
yellow-arrow
Цыганык: Динамо ведет переговоры с двумя центральными защитниками из Европы
Дарио Срна Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Инстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости