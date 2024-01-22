"Смотрим на новые трансферы", - Срна опубликовал фото с Палкиным

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна опубликовал в своих соцсетях фото с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным.

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"Мы смотрим на новые трансферы", - подписал Срна фото, которое разместил в сториз Инстаграм.

Напомним, что первым и пока единственным подписанием "Шахтера" в зимнее трансферное окно стал переход бразильца Кевина из "Палмейраса".