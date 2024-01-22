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Вацко: Шахтер зимой еще будет усиливаться - будут серьезно инвестировать
Горняки настроены серьезно
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил о том, что "
"Из того, что я слышал, "Шахтер" еще будет усиливать команду до старта весенней части сезона и усиливать серьезно. Будут серьезно инвестировать.
Когда топ-менеджмент "Шахтера" вспоминает желание президента своего клуба, это очень весомое подтверждение того, что Ахметов, клуб действительно очень серьезно настроены на весомые шаги", - заявил Вацко.
Напомним, что первым и пока единственным подписанием "Шахтера" в зимнее трансферное окно стал переход бразильца Кевина из "Палмейраса".
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Также по данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "горняки" работают над трансфером 20-летнего хавбека Марлона Гомеса из "Васко да Гама".
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