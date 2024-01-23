Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назаренко: В моей карьере это первый опыт провести такую длительную травму
Хавбек рассказал о восстановлении после травмы
Фото: Instagram
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал о работе с командой на сборах в Испании и о своем восстановлении после травмы.
"Сбор проходит хорошо, готовимся в полноценном режиме по две тренировки в день. Силы есть, думаю, самое интересное еще впереди. Тем более мы в отпуске работали. Все были готовы к сборам. Я думаю, что силы есть и будут. Надо немного подождать. Я думаю, что самый тяжелый этап сборов впереди. Дальше будет больше игр, больше будет нагрузок - поэтому впереди веселее.
Нам рассказали о сопернике пару слов ("Реал Мурсия" - прим.), что это хорошая команда, боевита. Не думаю, что будет легко, потому что здесь в Европе второй дивизион, третий дивизион - это очень серьезные команды. Если выйти на поле и думать, что будет очень легко - то будет очень тяжело.
Сейчас я очень счастлив наконец вернуться на футбольное поле. Тем более с мячом, и уже провел тайм игры и я еще ищу себя в своих оптимальных кондициях, я еще набираю форму и я надеюсь, что это не займет много времени. Я думаю, что уже процентов 60 я набрал. Я чувствовал себя хорошо, потому что я очень хотел вернуться на поле.
Очень этого ждал - в моей карьере это такой первый опыт провести такую длительную травму и когда ты сидишь на трибуне и видишь, когда твои коллеги играют - тебе хочется выйти и помочь им. Я был счастлив, что я могу с ними сразиться на поле", - сказал полузащитник.
Популярное сейчас
- Россия атаковала Украину ракетами. Известны последствия массированного удара
- Марта Костюк покидает Australian Open-2024. Украинка в борьбе уступила Кори Гауфф
- КАН-2024. Кабо-Верде и Египет выходят в плей-офф. Сборная Ганы – под угрозой вылета на третьем месте
- Палкин: Ахметов создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю Шахтера
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО