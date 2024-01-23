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Назаренко: В моей карьере это первый опыт провести такую длительную травму

Премьер-лига

Хавбек рассказал о восстановлении после травмы

Назаренко: В моей карьере это первый опыт провести такую длительную травму

Фото: Instagram

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Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал о работе с командой на сборах в Испании и о своем восстановлении после травмы.

"Сбор проходит хорошо, готовимся в полноценном режиме по две тренировки в день. Силы есть, думаю, самое интересное еще впереди. Тем более мы в отпуске работали. Все были готовы к сборам. Я думаю, что силы есть и будут. Надо немного подождать. Я думаю, что самый тяжелый этап сборов впереди. Дальше будет больше игр, больше будет нагрузок - поэтому впереди веселее.

Нам рассказали о сопернике пару слов ("Реал Мурсия" - прим.), что это хорошая команда, боевита. Не думаю, что будет легко, потому что здесь в Европе второй дивизион, третий дивизион - это очень серьезные команды. Если выйти на поле и думать, что будет очень легко - то будет очень тяжело.

Сейчас я очень счастлив наконец вернуться на футбольное поле. Тем более с мячом, и уже провел тайм игры и я еще ищу себя в своих оптимальных кондициях, я еще набираю форму и я надеюсь, что это не займет много времени. Я думаю, что уже процентов 60 я набрал. Я чувствовал себя хорошо, потому что я очень хотел вернуться на поле.

Очень этого ждал - в моей карьере это такой первый опыт провести такую длительную травму и когда ты сидишь на трибуне и видишь, когда твои коллеги играют - тебе хочется выйти и помочь им. Я был счастлив, что я могу с ними сразиться на поле", - сказал полузащитник.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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