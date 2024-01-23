Назаренко: В моей карьере это первый опыт провести такую длительную травму

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал о работе с командой на сборах в Испании и о своем восстановлении после травмы.

"Сбор проходит хорошо, готовимся в полноценном режиме по две тренировки в день. Силы есть, думаю, самое интересное еще впереди. Тем более мы в отпуске работали. Все были готовы к сборам. Я думаю, что силы есть и будут. Надо немного подождать. Я думаю, что самый тяжелый этап сборов впереди. Дальше будет больше игр, больше будет нагрузок - поэтому впереди веселее.

Нам рассказали о сопернике пару слов ("Реал Мурсия" - прим.), что это хорошая команда, боевита. Не думаю, что будет легко, потому что здесь в Европе второй дивизион, третий дивизион - это очень серьезные команды. Если выйти на поле и думать, что будет очень легко - то будет очень тяжело.