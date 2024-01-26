Филиппов: С утра на сборах у нас тяжелая работа на песке, возможно, она не всем нравится

Форвард "Днепра-1" Александр Филиппов подвел итоги первого спарринга на зимних сборах. Днепряне проиграли австрийскому "Штурму" со счетом 1:2.

– Примечательно, что "Штурм" очень хорошая команда – молодая и мобильная. Также ощутимо и то, что они уже готовы к своему чемпионату, ведь больше времени провели на сборахи, находятся на финишной прямой. Мы же только начали наш сбор, поэтому находимся на разных полюсах подготовки, тем более что мы играем под нагрузками. Сборы есть сборы, и мы понимаем, что все это нужно делать. Сегодня мы сыграли по 45 минут, получили опять-таки нагрузку. Что-то получалось, то нет, но считаю, что с каждым контрольным матчем мы будем набирать кондиции и подходить к более оптимальной форме.

- Насколько тяжело было выдержать 45 минут достаточно интенсивной игры?

– По сравнению с тем, что постоянно играем по 90 минут, а сегодня провели тайм, то получили неплохую нагрузку. Но все должны понимать, что мы не играли полтора месяца с последнего матча в чемпионате, поэтому нужно было немного наладить связи, снова почувствовать друг друга. Думаю, что все это пойдет нам на пользу.

– Как вообще идет работа на сборе?

– С утра у нас тяжелая работа на песке, возможно, она не всем нравится. Там выполняем разные упражнения: бег, эстафеты, но мы все профессионалы и понимаем, что все это нужно делать, чтобы в лучшей форме подойти ко второму этапу чемпионата. А уже вечером мы работаем на стадионе, где хорошее поле, поэтому условия у нас хорошие для всего.