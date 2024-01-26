  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Взял у него лидерские качества". Бражко назвал своего кумира среди украинских игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Взял у него лидерские качества". Бражко назвал своего кумира среди украинских игроков

Премьер-лига
Обновлено

Интересный выбор хавбека "Динамо"

"Взял у него лидерские качества". Бражко назвал своего кумира среди украинских игроков

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал, кто из украинских футболистов является для него кумиром.

"Я всегда, когда был в академии, смотрел за Сергеем Сидорчуком. Нравилась игра. Взял у него лидерские качества, видел, как он работает. Он очень умный человек, видел как он общается в команде.

Конечно, заметно, когда капитан уходит из команды. Все привыкли, что Сидор может подсказать или напичкать, а в первые две недели не так было", – сказал Бражко в эфире Youtube-канала "ВДИНАМО".

Ранее Бражко прокомментировал слухи относительно возможного интереса к нему со стороны "Жироны".

Читайте такжеИсточник: Динамо не отпустило Жерсона в Слован из-за спарринга словаков с россиянами
По теме
yellow-arrow
Вольфсберг - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
yellow-arrow
Заря - Краковия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
yellow-arrow
"Доволен игрой, кроме первых 5 минут". Пушич дал оценку спаррингу с Лехом
Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал ВДИНАМО
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости