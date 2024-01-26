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"Взял у него лидерские качества". Бражко назвал своего кумира среди украинских игроков
Интересный выбор хавбека "Динамо"
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал, кто из украинских футболистов является для него кумиром.
"Я всегда, когда был в академии, смотрел за Сергеем Сидорчуком. Нравилась игра. Взял у него лидерские качества, видел, как он работает. Он очень умный человек, видел как он общается в команде.
Конечно, заметно, когда капитан уходит из команды. Все привыкли, что Сидор может подсказать или напичкать, а в первые две недели не так было", – сказал Бражко в эфире Youtube-канала "ВДИНАМО".
Ранее Бражко прокомментировал слухи относительно возможного интереса к нему со стороны "Жироны".
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