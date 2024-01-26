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Динамо - Балкани. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Динамо - Балкани. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 26 января, "Динамо" сыграет первый матч в 2024 году. В рамках турецкого сбора подопечные Александра Шовковского проведут спарринг с клубом "Балкани" из Косово.
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Встреча команд начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция контрольного поединка состоится на клубном YouTube-канале киевлян.
Товарищеский матч, 26 января 2024 год
"Динамо" - "Балкани" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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